Covid-19 : dépistage gratuit à Nantes à partir du 2 septembre

Face à une circulation toujours plus active du coronavirus, l'Agence régionale de santé va lancer une opération de dépistage gratuit entre le 2 et le 18 septembre à Nantes. Le but est d'éviter une nouvelle vague épidémique dans la métropole.

Sur le front de la covid-19, la situation épidémiologique se dégrade en Loire-Atlantique, le virus circule toujours plus activement, une vigilance accrue s'impose s'impose selon l'Agence régionale de santé notamment dans la métropole nantaise. L'ARS va donc organiser une opération de dépistage gratuit entre le mercredi 2 et le vendredi 18 septembre à Nantes. Ces dépistages se feront en accès libre, sans réservation, il suffit de venir avec sa carte vitale, une pièce d'identité, un masque et un stylo.

Trois sites dont un en centre-ville

Les premiers dépistages auront lieu du 2 au 5 septembre au carré Feydeau entre 11h et 19 heures et de 10h à 17 heures le samedi. La salle Nantes Erdre accueillera une deuxième série entre le mercredi 9 et le samedi 12 septembre, aux mêmes heures. Enfin, une troisième opération se déroulera dans le quartier Bellevue (allée des pinsons) entre le 15 et le 18 septembre entre 11 heures et 19 heures.

Le dépistage consiste en un test PCR (prélèvement par voie nasale), les résultats seront communiqués sous 24 à 48 heures.