Covid-19 : dépistage massif à La Baule et au Pouliguen

Après l’Île d'Yeu et les Sables d'Olonne en Vendée, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, organise une campagne de dépistage massif du coronavirus à la Baule et au Pouliguen. Gratuits, les tests sont ouverts à tous, sans rendez-vous et sans prescription médicale. A la Baule, il sera possible de vous faire tester du jeudi 13 août 2020 au dimanche 16 août 2020. Installées sous des tentes, entre 12 et 15 personnes (préleveurs, bénévoles et responsables administratifs) seront là pour vous accueillir place des Escholiers de 10h à 12h et de 16h à 19h.

Nous tablons sur 1.000 prélèvements en quatre jours - précise la ville de la Baule

Au Pouliguen, il y aura seulement une journée de dépistage. Elle aura lieu vendredi 14 août 2020. Les tests seront effectués en face du 21 rue Maréchal Foch de 10h à 12h et de 16h à 19h.