Covid-19 : dépistage massif au commissariat d'Orléans après la découverte d'un cluster à la police judiciaire

L'agence régionale de santé indique qu'un dépistage massif et généralisé du Covid-19 va être mis en place, "a priori ce vendredi", au commissariat de police d'Orléans, après la découverte d'un cluster au sein de la DIPJ, direction interrégionale de la police judiciaire.

Huit policiers de la PJ positifs au Covid-19

Huit policiers de la PJ orléanaise ont en effet été testés positifs au Covid-19 cette semaine, et sont actuellement placés à l'isolement. A ce stade, cela n'a pas d'impact sur l'activité du service et du commissariat, indique-t-on au sein de la police orléanaise.

Plus de 500 personnes vont être testées

Mais il faut suivre la procédure et donc tester l'ensemble du personnel du commissariat, soit entre 500 et 600 fonctionnaires et agents, puisque "dans le bâtiment, même si chaque service a un étage, les gens se croisent, il y a aussi la restauration le midi. On teste donc tout le monde par précaution", précise-t-on à la préfecture du Loiret. Ce dépistage, qui aura lieu sur place au commissariat, faubourg Saint-Jean à Orléans, devrait être organisé ce vendredi.