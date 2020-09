Covid-19 : dépistage massif en fac de médecine à Rennes

Après 43 cas de Covid-19 confirmés chez des étudiants en santé à l'université de Rennes 1, tous les étudiants de deuxième et troisième année de médecine vont devoir se faire dépister. En attendant, ils devront suivre des cours à distance, au moins cette semaine.

L'université de Rennes 1 a enregistré 43 cas de Covid-19 chez des étudiants en santé. Il s'agit de trente-cinq étudiants en médecine, cinq en pharmacie et trois en odontologie. Les contaminations ont eu lieu lors de soirées festives, privées, dans des bars rennais _"sans doute les jeudis 3 et 10 septembre avec des étudiants qui fêtaient leur réussite au concours d'entrée"_précise le président de Rennes 1. David Alis rappelle que les soirées d'intégration avaient été interdites, et qu'il n'avait pas été informé de ces soirées privées.

"J'ai été consterné par ce comportement venant d'étudiants en santé, même s'il ne faut pas les stigmatiser"- David Alis

490 étudiants doivent être dépistés

"Au vu du nombre d'étudiants de deuxième et troisième année qui ont pu participer à ces soirées, nous préférons tester tout le monde" indique le doyen de la fac de médecine, Eric Bellissant. 490 étudiants sont donc invités à effectuer un dépistage "le CHU de Rennes peut les prendre en charge". "Le message est très clair, ils doivent se faire dépister" insiste le doyen. En fonction des résultats, les cours à distance, mis en place cette semaine, pourront être prolongés la semaine prochaine.

Le président de l'université en appelle à la responsabilité de chaque étudiant

Les contaminations ont eu lieu lors de soirées privées, "en dehors de l'université". Le président de Rennes 1 rappelle que sur le campus, toutes les précautions sont prises "port du masque, distanciation physique, une place sur deux en amphi... notre responsabilité n'est pas engagé à l'extérieur du campus" précise David Alis. Les responsables d'associations étudiantes seront néanmoins convoqués pour leur rappeler le rôle d'ambassadeur qu'ils doivent avoir auprès de leurs pairs"