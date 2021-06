Covid-19 : depuis le 1er juin, le centre de vaccination de Gien tourne à 50% de sa capacité

Après la saturation, la crainte du vide : l'engouement pour la vaccination contre le Covid-19 ralentit fortement. Dans le Loiret, le centre de vaccination de Gien est particulièrement touché, il ne tourne plus qu'à 50% de ses capacités et va tester d'autres solutions pour remplir ses créneaux.

Au centre de vaccination de Gien contre le Covid (salle Cuiry), le changement d'ambiance est impressionnant : finies, les longues files d'attente à l'extérieur ! A l'intérieur, on voit même désormais de nombreuses chaises vides devant les 12 box de vaccination : le centre (qui a réalisé 40 780 injections depuis son ouverture en janvier) ne parvient plus à remplir tous ses créneaux de réservation et ne tourne plus qu'à 50% de ses capacités. Entretien avec Joffrey Penverne, le coordinateur du centre de vaccination de Gien.

Diriez-vous que le centre de vaccination de Gien tourne désormais au ralenti ?

En tout cas, le nombre d'injections s'est fortement réduit : de 6 000 doses par semaine, nous sommes tombés à un peu plus de 3 000 doses la semaine dernière. Cela a commencé à décroître dès le 31 mai, jour où, paradoxalement, la vaccination a été élargie à l'ensemble des adultes. On est passé d'un extrême à l'autre : il y a un mois, on voyait des gens venir réclamer des doses le soir à l'entrée du centre ; aujourd'hui, de nombreux créneaux de réservation ne trouvent pas preneurs.

Comment expliquez-vous cette évolution ?

On observe ce phénomène un peu partout : on atteint un certain plafond, avec des gens qu'il est plus difficile de convaincre de la nécessité de se faire vacciner. Les difficultés de mobilité que peuvent rencontrer certaines personnes isolées dans le Giennois peuvent aussi être un frein. Enfin, il y a le problème des vacances : des habitants craignent que leur deuxième dose ne tombe pendant leurs vacances et préfèrent attendre la rentrée. C'est d'ailleurs un faux problème, car nous avons de nouveau la possibilité d'une certaine souplesse dans le délai entre les deux doses : on était de 39 à 42 jours, on peut redescendre à 28 jours, comme le recommandait initialement Pfizer, ce qui permet de se faire vacciner avant de partir en vacances.

L'ouverture de la vaccination aux adolescents à partir de ce mardi va-t-elle permettre de remplir à nouveau les créneaux ?

C'est trop tôt pour le dire. On a eu des demandes, notamment chez les 16-17 ans, à un moment où la vaccination ne leur était pas ouverte ; on peut aussi penser que certains parents déjà vaccinés vont pousser leur adolescent à venir. Mais d'un autre côté, il faut l'autorisation des deux parents et il faut aussi que l'un des deux parents accompagne le jeune lors de l'injection, c'est aussi une contrainte...

En tout cas, vous allez adopter votre stratégie pour mieux remplir les créneaux ?

Absolument. Nous allons d'abord proposer des créneaux de vaccination où il sera possible de venir sans réservation : dans un premier temps, ce sera le mercredi de 12h30 à 14h. Ensuite, nous allons tenter la vaccination en début de soirée : le jeudi, nous resterons ouverts jusqu'à 20h au lieu de 18h, afin de toucher des populations qui travaillent en semaine et pour qui il est difficile de se libérer en journée. Enfin, des agents de la ville ont commencé à se déplacer sur le marché de Gien pour promouvoir la vaccination, ils sont équipés d'une tablette numérique leur permettant de prendre directement des rendez-vous.

Avec une telle situation, y a-t-il un risque de jeter des doses qui n'auraient pas été utilisées ?

Jusqu'ici, ce n'est jamais arrivé, et on fait tout pour que cela n'arrive pas, avec une vigilance tous les jours sur le nombre de doses et le nombre de créneaux. Ce qui nous sécurise un peu, c'est que la durée de conservation du vaccin Pfizer a été allongée : on est passé de 5 jours à 30 jours, au frais dans les frigos entre 2 et 8 degrés. Avec 30 jours, on a davantage de visibilité, et on travaille en étroite coopération avec la communauté professionnelle territoriale de santé Gien-Berry qui vaccine également en cabinet et à domicile.