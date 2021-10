Covid-19 : déremboursement des tests, obligation vaccinale, le point sur ce qui change ce 15 octobre

L'épidémie de Covid-19 est retombée au creux de la vague, mais les contraintes vont se durcir ce vendredi pour les derniers récalcitrants à la vaccination, avec la fin des tests gratuits pour tous et l'obligation de présenter un "schéma complet" pour les professionnels du soin.

Tous les feux sont au vert, pas question de ralentir. La quatrième vague est passée, le taux d'incidence national est redescendu sous le seuil d'alerte et les hôpitaux se vident lentement de leurs patients Covid. Une amélioration qui n'empêche pas le gouvernement d'appliquer à la date prévue les ultimes restrictions promises aux non vaccinés. À savoir la fin des tests "de confort" gratuits, ainsi qui l’obligation pour les soignants de présenter un "schéma vaccinal complet " pour continuer d’exercer.

Fin des tests "de confort" gratuits

La mesure avait été annoncée en juillet par Emmanuel Macron, dès ce vendredi les adultes partiellement ou non vaccinés devront débourser entre 22 et 44 euros pour chaque dépistage leur permettant d’obtenir un pass sanitaire (sauf à ces exceptions : prescription médicale, cas contact, test positif récent, contre-indication au vaccin). Une mesure qui vise à inciter les récalcitrants à se faire vacciner, et qui permettra à l’État de limiter la facture, le coûts des tests remboursés devrait s’envoler à 6,2 milliards d’euros en 2021.

Seul bémol pour les professionnels, les indicateurs de l’épidémie, grandement fondés sur les résultats des tests, vont être perturbés. "On n'arrivera plus à suivre correctement l'évolution de l'épidémie car le taux d'incidence sera affecté", prédit le professeur de santé publique Mahmoud Zureik. Le ministère de la Santé anticipe au contraire "une rupture modeste" et "ponctuelle" sur cet indicateur clé, faisant valoir que les "tests de confort" sont le fait de "personnes souvent asymptomatiques qui ont des taux de positivité très faible".

153,8 millions de tests RT-PCR et antigéniques réalisés depuis mai 2020 © Visactu

L’obligation vaccinale « absolue » pour les soignants

Dès ce vendredi 15 octobre les soignants (salariés des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, ainsi que les soignants libéraux, aides à domicile, pompiers et ambulanciers) devront présenter un schéma vaccinal complet, sous peine de suspension de leur contrat de travail, sans rémunération. Jusqu’ici ils étaient suspendus que s’ils n’avaient reçu aucune injection.

"La couverture vaccinale des professionnels de santé est suffisante", estime le ministère, qui assure que la mesure n'entraîne "pas de risque majeur sur la continuité des soins". D'après la dernière enquête de Santé publique France, 86,6% des personnels des établissements de santé étaient déjà "complètement vaccinés" au 20 septembre. Ce taux s'élevait même à 88,6% dans les structures pour personnes handicapées et 92,4% dans les Ehpad.