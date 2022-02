Covid 19 : derniers jours d'ouverture du centre de vaccination du parc des expositions à La Rochelle

L'épidémie de COVID 19 n'est pas terminée en Charente-Maritime, mais les centres de vaccination de masse ferment les uns après les autres. Pour l'agglomération de La Rochelle, le centre de Mireuil a fermé ce jeudi soir, celui du parc des expositions reste encore ouvert quelques jours, jusqu'au mercredi 2 mars au soir.

Pour le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, l'heure est à la réduction de voilure. "Avec une forte couverture vaccinale dans notre département, il n'y a plus besoin de maintenir ces centres ouverts. La vaccination de masse, mise en place depuis janvier 2021, va s'arrêter. Mais on pourra encore se faire vacciner à l'hôpital Saint Louis à La Rochelle, notamment pour les enfants de 5 à 11 ans, au centre municipal de vaccination rue de l'abreuvoir, qui avait déjà cette vocation de vaccination pour ceux qui partent à l'étranger, et puis à Châtelaillon, le centre va rester ouvert au moins jusqu'à la fin mars, avec l'arrivée prochaine du vaccin Novavax, le vaccin sans Arn messagers. Il faut savoir qu'en un peu plus d'un an, sur l'agglomération, près de 550 personnes ont été mobilisées sur les différents centres de vaccination, pour plus de _265 000 injections_."

Le coût des centres de vaccination ouverts sur l'agglomération de La Rochelle depuis début 2021 est de plus de 2 millions d'euros. La mise en place des box, l'électricité, l'achat des blouses, des masques ou encore du matériel informatique.

à lire aussi Coronavirus : les contaminations chutent chez les moins de 20 ans en Nouvelle-Aquitaine

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de 520 décès en Charente-Maritime

Fermeture des grands centres de vaccination, mais pour Laurent Flament, le directeur de l'Agence Régionale de la Santé de Charente-Maritime, le virus circule toujours activement : "200 personnes sont encore hospitalisées en Charente-Maritime. Dix en réanimation, cinq à La Rochelle et cinq à Saintes. Le taux d'incidence est au-dessus des 1000. Ce n'est pas encore la fin. Le virus a tué plus de 520 personnes dans notre département en un peu plus d'un an, il y en aura malheureusement d'autres dans les prochaines semaines."