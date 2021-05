Selon une étude menée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, les anticorps protecteurs du Covid-19 restent présents plus de 12 mois après une contamination et la vaccination ne fait qu'accroître leur efficacité.

Coronavirus : les anticorps toujours présents plus d'un an après une contamination au Covid-19

AFP PHOTO /NATIONAL INSTITUTE OF ALLERGY AND INFECTIOUS DISEASES/HANDOUT

Un an après une contamination au coronavirus, les anticorps protecteurs persistent chez les patients et on observe une réduction significative du risque d'infection. Il s'agit des conclusions d'une étude menée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Pilotée par la Professeure Samira Fafi-Kremer, l’équipe du CHRU de Strasbourg a suivi pendant un an 1.309 personnels hospitaliers dont 393 ayant eu une forme légère du SARS-CoV-2 et 916 n’ayant pas contracté l’infection.

Des anticorps renforcés par une dose de vaccin

Les chercheurs ont montré que chez les COVID-19 positifs, les anticorps dirigés contre la protéine spike du virus (anti-S) baissent plus rapidement chez les hommes que chez les femmes mais persistent chez presque tout le monde jusqu’à 13 mois après l’infection. Après une seule dose de vaccination, le taux d’anticorps augmente fortement quel que soit le taux pré-vaccinal et quel que soit le type de vaccin administré.

Réduction du risque de réinfection

La comparaison des deux cohortes a montré que l’incidence de réinfection a été réduite de 96,7% chez les COVID-19 convalescents. Ces résultats démontrent la persistance à long terme des anticorps anti-S qui peuvent protéger contre la réinfection. En augmentant de manière significative les titres d'anticorps protecteurs, une vaccination à dose unique renforce la protection contre les variants.

"Cette étude réalisée sur une grande cohorte fournit pour la première fois des informations cruciales sur la persistance des anticorps circulants contre le SARSCoV-2 après un COVID-19 léger et sur le risque de réinfection à long terme", se félicite la Pr. Samira FAFI-KREMER, cheffe du service de virologie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Cette étude doit se poursuivre pour évaluer "la dynamique des anticorps sur le long terme". Un suivi à 18 mois et 24 mois est prévu.