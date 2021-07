Le variant Delta du Covid-19 aurait circulé pendant une soirée d'anniversaire, organisée il y a quelques jours dans la Manche. Des cas positifs ont été identifiés à Bieville-Beuville et Mathieu. Une vaste opération de dépistage commence lundi.

Covid-19 : une dizaine de cas du variant Delta identifiés à Bieville-Beuville et Mathieu

Le variant Delta gagne du terrain en France, après l'identification des premiers cas dans les Landes ces dernières semaines. Quatre à cinq personnes viennent d'être détectées positives à Bieville-Beuville, au nord de Caen, indique la mairie sur sa page Facebook. Un nombre smilaire a été identifié dans la commune de Mathieu. Une vingtaine de personnes auraient participé à une soirée d'anniversaire dans la Manche. C'est à ce moment là que la variant se serait diffusé.

Pour stopper sa circulation, la Préfecture du Calvados et l'Agence régionale de santé organisent des opérations de dépistage massives la semaine prochaine dans les deux communes.

À Bieville-Beuville (dans la salle polyvalente) : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h. Mercredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

À Mathieu (salle André Allain, foyer rural) : lundi, de 14h à 17h, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J'invite la population non vaccinée à se rendre à cette opération de dépistage, afin d'éviter une propagation plus importante de ce variant et à prendre toutes les mesures de protection", souligne Christian Chauvois, le maire de Bieville-Beuville.