Covid-19 : des cas recencés dans tous les lycées rennais

Les cas de contamination au Covid-19 augmentent ces derniers jours en Ille-et-Vilaine et dans Rennes Métropole. La situation dans les établissements scolaires est examinée de près. Lors d'un point presse ce mercredi 9 septembre, le directeur académique des services de l'Education Nationale en Ille-et-Vilaine, Christian Willhelm a indiqué que 33 établissements scolaires dans le département enregistrent des cas de coronavirus, dont 18 lycées du département. La situation est particulièrement tendue sur la ville de Rennes, où des cas positifs sont signalés dans tous les lycées de la ville. Pour l'ensemble des cas positifs, des mesures de quatorzaine sont prises.

"Pour la plupart des situations des lycées, la contamination s'est faite en dehors de l'établissement, en famille ou avec des amis'- Christian Willhelm

A Redon, le lycée Saint-Sauveur est fermé

A Redon, au lycée saint-Sauveur, fermé depuis ce mercredi matin pour 14 jours, "le télé-enseignement est en place" assure le directeur académique. Près d'un millier d'élèves sont désormais chez eux pour suivre les cours. La décision de fermer l'établissement qui compte 970 élèves, a été prise mardi soir après cinq cas de coronavirus. Trois enseignants et deux élèves de classes différentes. "Les deux tiers des enseignants ainsi que la cheffe d'établissement, son adjoint, et le gestionnaire étaient des cas contacts et devaient être placées en quatorzaine" précise Christian Willhelm

"Il fallait fermer car c'est toute la tête de l'établissement qui devait être confiné, cela posait de grosses de difficultés pour faire fonctionner l'établissement, y compris pour la sécurité des élèves".

Le remplacement des enseignants

Dans le second degré, l'enseignant doit être en arrêt maladie au moins 15 jours pour qu'il y ait un remplaçant. Pour les remplacements de courte durée, les cours peuvent être assurés par d'autres enseignants du même établissement.

Dans les écoles, la situation est un peu différente. "Si un enseignant est malade, il est remplacé beaucoup plus rapidement" assure le directeur académique.