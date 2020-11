Des tests de dépistage rapides sont proposés dans cinq stations RER d'Ile-de-France depuis mardi. Et la Région prévoit d'équiper prochainement 50 gares franciliennes.

Covid-19 : des centres de dépistage dans les gares et stations RER

Se faire tester avant de prendre le train, c'est désormais possible. Cinq centres de dépistage ont été installés devant des gares et stations RER. Valérie Pécresse a inauguré mercredi matin l'un de ces sites à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). La présidente de la Région Ile-de-France a annoncé que le dispositif serait bientôt étendu à 50 gares franciliennes.

Le dépistage est gratuit et sans rendez-vous. Ces centres, gérés par la Croix-Rouge, proposent les nouveaux tests antigéniques avec des résultats rapides, en 15 minutes. En plus de Fontenay-sous-Bois, des tentes sont présentes devant les gares de Juvisy (Essonne), Versailles (Yvelines), Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Ermont (Val d'Oise). Chaque site peut réaliser 200 tests par jour.

Des tests gare de Lyon et gare de l'Est

La SNCF va, de son côté, déployer des unités mobiles de dépistage devant les gares de Lyon et de l'Est à Paris à partir de jeudi. Les tests seront aussi gratuits, mais sur inscription. Et il s'agira cette fois de tests PCR classiques, dont les résultats sont disponibles dans un délai de 24 à 72 heures.

Ces centres seront ouverts de 9h00 à 17h00. Les rendez-vous du matin sont réservés aux personnes malades et aux cas contacts. Ceux de l'après-midi sont ouverts à tous. Pour prendre rendez-vous, il faut se rendre sur le site de Loxamed, spécialiste des tests mobiles.