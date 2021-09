Covid-19: des centres de vaccination proposent des injections sans rendez-vous ce weekend dans l'Hérault

Il sera possible de se faire vacciner contre le Covid-19 sans rendez-vous, tout ce week-end dans les centres de vaccination de France et d'Occitanie, a annoncé ce vendredi le ministère de la Santé.

L'opération baptisée "A la rentrée, tous vaccinés" vise à "permettre au plus grand nombre de pouvoir se faire vacciner". "En cette période de rentrée et d'intensification des brassages de population, les risques de contamination augmentent, alors que le virus circule toujours", a poursuivi le ministère.

Liste des centres de vaccination concernés

Vous pourrez donc vous rendre samedi 4 septembre, dans certains centres de vaccination de l'Hérault, suivant des horaires définis, sans rendez-vous et à condition de présenter votre carte vitale.

- Le centre de Sète, route de Cayenne : de 10h à 18h, avec et sans RDV

- Le centre de Béziers, de la traverse de Colombiers : de 9h à 13h, avec et sans RDV

- Le centre de Bédarieux, route de Saint-Pons : de 9h à 17h30, avec et sans RDV

- Le centre de l'Hôtel de Ville de Montpellier, place Georges Frêche : de 10h à 12h sans rdv. Les autres créneaux de la journée sont sur rendez-vous.

- Le centre de Lodeve, 1 bis rue du 4 septembre : de 8h30 à 13h30 avec et sans RDV

- Le centre de Clermont-L'Hérault, cours de la Chicane : de 9h à 12h30 avec et sans RDV

-