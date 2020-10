Covid-19 : des chiffres inquiétants dans la commune de Saint-Jean-en-Royans

Au pied du Vercors, à Saint-Jean-en-Royans (Drôme), on comptabilise près de 50 cas de Covid-19 sur 100 tests effectués, contre 13% au niveau du département. Michel Duc Maugé, médecin généraliste de la commune, appelle la population à la plus grande vigilance. "Depuis une quinzaine de jours, on voit _de plus en plus de clusters dans les sphères privées_. Il y a eu un mariage le week-end dernier, un des invités était suspect et a quand même assisté au mariage. Il a contaminé entre cinq et dix personnes ce jour-là", raconte le médecin.

Laurence Carpentier, pharmacienne à Saint-Jean-en-Royans, sent, elle, l'inquiétude monter au sein des habitants. _"On a des gens qui passent tous les jours, pour savoir où on en est_. Mais on aimerait leur dire de rester chez eux, ce serait plus prudent", explique-t-elle.

Peur et incompréhension

Des affiches de prévention ont été placardées sur les vitrines de la commune. Jean-Christophe gère un bar du centre-ville, quand il a vu ces affiches, il a pris peur. "J'ai peur pour mon bar. Si y a une recrudescence de Covid et que ça devient dangereux, il va falloir qu'on serre la vis", déplore-t-il.

"Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ?" Alain, un habitant

Pour Alain, c'est surtout l'incompréhension qui règne : "Je reçois peu de monde chez moi, je porte mon masque. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus ? On ne sait pas. Ne pas sortir ce n'est pas la solution pour moi."

Mais les habitants ne veulent pas se laisser abattre. Françoise et ses copains continuent d'aller jouer à la pétanque, une fois par semaine. "Il faut continuer de vivre, mais on est vigilant quand même. On ne se réunit pas dans des espaces fermés", précise Françoise.