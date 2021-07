Covid-19 : des clusters dans 22 campings de Vendée

Le covid-19 se propage dans de nombreux campings de Vendée, pendant ces vacances d'été. L'Agence régionale de santé l'assure, ce jeudi 22 juillet, des foyers de contamination ont été détectés dans 22 d'entre-eux.

En majorité des animateurs

"Les personnes contaminées, ce sont souvent les animateurs saisonniers, précise Josselin Vincent, responsable de la veille sanitaire à l'ARS des Pays de la Loire, qui sont souvent des publics jeunes, pas vaccinés et qui se retrouvent pour faire la fête après leur journée de travail."

En tout, dans ces 22 campings dans les secteurs de Saint-Jean-de-Monts et Saint-Hilaire-de-Riez, 89 cas de covid-19 ont été identifié : 62 animateurs et 27 vacanciers. Un cluster a également été détecté dans un camping de Loire-Atlantique, vers Guérande et Pornichet : 21 personnes contaminées dont 18 salariés.

Des doses supplémentaires en Vendée

Dans le département, 10 000 doses supplémentaires ont été accordées la semaine passée et 10 000 autres doses le seront également fin juillet. En Vendée, il s'agit de l'effort le plus important dans la région en ce qui concerne la vaccination, selon l'ARS, avec un élargissement des horaires et la possibilité d'injections sans rendez-vous dans les centres des Sables d'Olonne et de Saint-Hilaire-de-Riez.

Beaucoup de clusters sont aussi provoqués par des mariages, assure l'ARS : il y a en a eu, en ce début d'été, cinq en Loire-Atlantique, quatre en Vendée.