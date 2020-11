Covid-19 : des contrôles renforcés dans le Finistère pour tenter de contenir l'épidémie

Les contrôles vont être renforcés dès ce jeudi soir, a prévenu le préfet du Finistère Philippe Mahé. Depuis le reconfinement il y a une semaine, les forces de l'ordre font surtout de la "pédagogie", a expliqué le préfet. C'est terminé. "Les contrôles vont être renforcés sur les routes, dans les gares et dans les centre ville". Car pour Philippe Mahé, "il n'y a aucune raison d'être optimiste sur l'évolution de l'épidémie".

"Tous les territoires concernés"

En quatre semaines, le taux d'incidence a doublé dans le département, à 182,4 pour 100.000 habitants. "Et tous les territoires sont concernés, a détaillé le préfet, y compris les plus ruraux." "Au mois de juillet, on enregistrait 12 nouveaux cas par jour, on est à plus de 250 aujourd'hui", a précisé Jean-Paul Mongeat, responsable de l'Agence régionale de santé dans le Finistère. Néanmoins, les services hospitaliers ne sont pas saturés : 28 patients sont hospitalisés en réanimation, cela représente 42% des 66 lits disponibles. Ce chiffre a permis à 12 patients d'autres régions d'être transférés dans le Finistère.

Mais l'ARS anticipe un taux d'occupation plus élevé. A partir du 14 novembre, les hôpitaux du département compteront 97 lits en réanimation. Et les opérations qui peuvent être reprogrammées le seront.