Covid-19 : Des contrôles sur les sites touristiques de l'Hérault pendant le week-end de Pâques

Pendant ce week-end de Pâques, du samedi 3 au lundi 5 avril 2021, les gendarmes réalisent des opérations de contrôle sur les sites touristiques de l'Hérault. Objectif : rappeler les gestes barrières et informer que les déplacements seront bientôt limités, à cause du troisième confinement.

Les équipes de gendarmerie de l'Hérault se mobilisent, pendant ce long week-end de Pâques, du samedi 3 au lundi 5 avril 2021. Elles contrôlent les sites les plus touristiques. Le troisième confinement est entré en vigueur samedi soir mais, et comme promis par le Président de la République, les militaires devraient être tolérants jusqu'à mardi. Ils se concentrent sur le respect des gestes barrières.

Ce dimanche matin, une quinzaine d'entre eux sont intervenus au Lac du Salagou : des gendarmes des brigades de Lodève et de Clermont-L'Hérault, une équipe de l'escadron départemental de sécurité routière et des réservistes. Le sous-préfet de Lodève, Jean-François Moniotte, était également présent. "Le taux d'incidence a flambé, cette dernière semaine, indique-t-il. L'objectif aujourd'hui est de faire respecter les gestes barrières." À savoir le port du masque et des groupes de moins de six personnes.

à lire aussi "On meurt tous les jours du Covid dans l'Hérault", le préfet demande encore plus de civisme

Pour l'instant, on ne contrôle pas les attestations. Mais on sera aussi intransigeant là-dessus à partir de mardi. Ce qui fait que le Lac du Salagou retrouvera sûrement un peu de sérénité... - Capitaine Yannick Guinet

Des gendarmes ont donc gardé un œil sur les entrées du lac du Salagou, côté Lodève et côté Clermont-L'Hérault. Ceux de l'escadron départemental de sécurité routière, équipés de moto-cross, ont pu emprunter des chemins inaccessibles en voiture. Les réservistes sont allés à la rencontre des promeneurs.

"Bonjour! Votre masque s'il-vous-plaît, interpelle Benjamin Vassas, gendarme réserviste, avant de rappeler que ce dernier est obligatoire. Et j'ai une petite question : vous habitez où?" Monique vient du Cap d'Agde, a bien plus de 10 kilomètres donc. "Comme il y avait encore une tolérance aujourd'hui, on est venu profiter une dernière fois avant le confinement." Les militaires acquiescent, ne la verbalisent pas et indiquent qu'il en sera autrement à partir de mardi.

Je travaille en milieu hospitalier, je suis vacciné. Alors oui, je vais continuer à sortir prendre l'air - Jean-Michel, Nîmois

Jean-Michel est venu de Nîmes pour se balader avec ses parents. Il ne compte pas se restreindre pour ce troisième confinement. "Comme je suis sportif, je vais prendre mon VTT, et je vais emprunter des chemins de cambrousse où il devrait y avoir moins de gendarmes, rit-il. Et si jamais je suis au-delà de 10 kilomètres, et bien tant pis!"