COVID-19 : Des couturières de toute la Corse fabriquent des masques en tissu

Face à la pénurie de masques de protection, une association ajaccienne se mobilise et des talents de couture s'expriment dans plusieurs villes et villages.

L'association Recycla Corse œuvre habituellement pour la protection de l'environnement et le réemploi de divers objets. Il y a une semaine, ses membres ont lancé une opération solidaire de fabrication de masques en tissus, afin d'équiper les professionnels de santé : infirmiers, aide-soignants, médecins, ambulanciers ou encore pompiers...

À ce jour, ce sont déjà des centaines de masques qui ont pu être produits chaque jour dans toute la Corse, grâce à des bénévoles, dont bon nombre sont réuni(e)s sous un groupe Facebook, "Les P'tites Mains Solidaires Corse". Des couturières volontaires, qui sont de plus en en plus nombreuses, et de plus en plus organisées afin de répondre à la demande.

“C’est parti d’un alerte d’une amie infirmière qui un soir était en pleurs au téléphone”, raconte Jonathan Curti, de l’association RecyclaCorse. _“Elle avait fini sa tournée, et elle expliquait qu’elle était à bout, qu’elle n’avait pas de protection, que les patients qu’elle visitait n’avaient pas de protection non-plus, que les familles venaient les visiter alors qu’elle leur déconseillait de venir les visiter..._ça a fait ni une ni deux, j’ai lancé ce groupe, on était trois au départ”.

De fil en aiguille...

Ajaccio, Bastia, Calvi, Sartène, Porto-Vecchio Borgo, Aleria...des couturières de toute l’île se sont ainsi mises en réseau pour fabriquer ces masques, selon un modèle émanant du CHU de Grenoble.

Chaque jour, l’association revendique fabriquer des centaines de masques.

“Rien que sur la région ajaccienne, c’est une centaine de masques qui sont produits par jour. Si, par exemple, une aide soignante dit sur le groupe qu’elle a besoin de masques, il y a un appel qui est fait selon la région d’où il émane. On est en train de référencer toutes les merceries et les ateliers de couture de Corse”, développe Jonathan Curti.