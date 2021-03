Covid-19 : des créneaux de vaccination encore disponibles dans les centres éphémères du Grand Nancy

La Meurthe-et-Moselle est en surveillance renforcée face à l'épidémie de coronavirus. Conséquence : la campagne de vaccination contre le covid-19 y est renforcée. Il reste encore des créneaux disponibles dans les quatre centres éphémères de vaccination ouverts ce week-end dans la métropole du Grand Nancy.

Il reste encore quelques centaines de places au centre de la salle des fêtes de Gentilly, assure Francis Bruneau, directeur général adjoint du CHRU et en charge de la campagne de vaccination. Le centre éphémère de Gentilly assure la vaccination des plus de 75 ans et ceux de plus de 50 ans présentant des comorbidités, avec une capacité de 950 injections par jour.

Le centre est ouvert ce samedi et dimanche, de 9h à 17h, les inscriptions se font sur la plateforme Doctolib.