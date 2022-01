Covid-19 : des créneaux de vaccination ouvrent la semaine prochaine à Saint-Sébastien et Basse-Goulaine

Une offre de plus pour les habitants du sud de Nantes qui aimeraient se faire vacciner contre le coronavirus. Le centre de vaccination de Vertou a annoncé qu'à compter du 18 janvier, il allait s'étendre avec des créneaux sur les communes voisines de Basse-Goulaine et de Saint-Sébastien-sur-Loire.

De 1.200 à 2.200 doses par semaine

Le centre de Basse-Goulaine sera installé à l'espace Paul-Bouin et sera ouvert le mardi et mercredi, de 8h45 à 18h30. Celui de Saint-Sébastien-sur-Loire sera installé salle de l'Escall et sera ouvert le mardi, mais aussi le jeudi et vendredi, également de 8h45 à 18h30. Des créneaux sans rendez-vous sont possibles de 15h à 16h30. Autrement, il faut s'inscrire via Doctolib. Seul le vaccin Moderna sera proposé, ça concerne les plus de 30 ans. Les moins de 30 ans sont invités à se rapprocher du centre de Vertou.

Le fonctionnement des 3 sites doit permettre la réalisation de 2.200 injections par semaine, contre 1.200 actuellement pour le centre de Vertou.