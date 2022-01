Covid-19 : des créneaux de vaccination pour les enfants à la maison de santé Madeleine Brès d'Orléans

Cent créneaux de vaccination, tous réservés en quelques heures à la maison de santé Madeleine Brès, à Orléans. Des rendez-vous toute la journée, uniquement pour les 5 - 11 ans, très prisés par les parents qui veulent faire vacciner leurs enfants. C'est le cas de Anne-Marie Tanner, saranaise venue pour son fils de 11 ans. "On a sauté sur les créneaux parce que c'est très important pour nous qu'il se fasse vacciner", explique-t-elle. "Dans la famille on a des personnes immunodéprimées, donc c'est important de protéger nos proches." L'opération était organisée à l'initiative de la pédiatre orléanaise Fabienne Kochert, qui vaccinait les enfants ce samedi, avec l'aide de deux puéricultrices.

Des enfants globalement "plutôt pour"

Dans la salle d'attente, pas de grand sourire sur les visages des enfants, il faut dire que la plupart appréhendent un peu la piqûre. Mais la pédiatre et les puéricultrices sont aussi là pour les rassurer et leur expliquer les différentes étapes. À commencer par le test sérologique effectué juste avant la vaccination pour savoir si l'enfant a déjà eu le Covid-19. Cela permet de déterminer s'il aura besoin d'une ou deux doses. "Elle m'a piqué le bout du doigt, ça fait plus mal que la piqûre du vaccin", raconte en grimaçant Mathys Pecharroman, huit ans. "J'étais plutôt d'accord pour me faire vacciner mais c'était assez dur à faire", conçoit de son côté Benjamin Tanner.

Pour les enfants qui ont bravé la petite douleur de la piqûre ce samedi, pour se faire vacciner contre le Covid-19 à Orléans, des médailles dorées étaient distribuées. © Radio France - Cécile Da Costa

Certains enfants sont un peu plus réticents à l'idée de se faire vacciner. "Ce matin, il y en avait un qui n'avait pas trop envie, mais qui finalement a accepté", explique Eléonore Vidal, la coordinatrice de la maison de santé. D'autant plus d'une jolie médaille dorée est distribuée à ceux qui ont reçu leur dose. "Après, on est là pour discuter avec eux, pas pour les forcer", ajoute-t-elle. Ce samedi, un petit garçon a refusé la vaccination. "On voulait le faire vacciner dans l'éventualité que ça devienne une obligation, mais juste avant de se faire piquer, il n'a pas voulu", regrette sa mère. Le garçon, lui est catégorique : ce n'est pas la piqûre le problème mais le vaccin en lui-même. "Je ne veux pas me faire vacciner, c'est tout", explique-t-il en sortant de la maison de santé.

Difficile de trouver des rendez-vous pour les enfants

Une forte demande, qui contraste avec la tendance nationale. Ouverte depuis fin décembre, la vaccination des enfants est à la peine : seulement 2,5% des 5 - 11 ans ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid. Pour Amélie, mère de famille orléanaise, c'est probablement dû à la difficulté de trouver des rendez-vous pour les enfants. "C'est facile pour les adultes mais très compliqué de trouver pour les enfants. Il y a très peu de centres qui proposent des doses pour les enfants", regrette-t-elle. "Sur Doctolib, je ne trouvais pas de doses, j'ai découvert par hasard un autre site, qui s'appelle maiia, sur lequel on trouvait des rendez-vous."

Et Amélie est loin d'être la seule dans ce cas-là. "Je suis allée à Place d'Arc [centre de vaccination à Orléans], il ne proposaient pas de créneaux pour les enfants, mon médecin traitant n'en proposait pas, le pédiatre non plus", raconte Aurore Garcia, venue d'Ingré avec son fils Mathys. C'est finalement son pédiatre qui a pris rendez-vous pour son fils à la maison de santé Madeleine Brès ce samedi matin.

Des créneaux ouverts les 19 et 20 janvier

Face à la demande dans l'orléanais, de nouveaux créneaux de vaccination pour les 5 - 11 ans sont déjà prévus pour la semaine prochaine. Mercredi 19 janvier, le matin et jeudi 20 janvier, l'après-midi, des pédiatres de ville viennent en renfort à la maison de santé porte madeleine à Orléans pour vacciner les enfants. Les 8 et 12 février, le docteur Fabienne Kochert organisera à nouveau des journées de vaccination pour la seconde dose des 5 - 11 ans, toujours à la maison de santé Madeleine Brès.

Les rendez-vous pourront être pris par téléphone ou sur le site maiia, où "des créneaux sont aussi disponible chaque semaine pour les adultes", précise la coordinatrice de la maison de santé.