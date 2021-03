Covid-19 : des créneaux de vaccination supplémentaires ce week-end dans le Haut-Rhin

La préfecture du Haut-Rhin annonce la mise à disposition de créneaux supplémentaires de vaccination par le vaccin Moderna ce week-end du 13 et 14 mars

La vaccination va encore accélérer ce week-end en Alsace. Le département du Haut-Rhin a déjà vacciné 2.000 personnes en un week-end les 6 et 7 mars dernier.

Ce week-end, il annonce plus de 3100 créneaux de vaccination supplémentaires pour les première injections avec du vaccin Moderna. 1000 à Colmar samedi et dimanche, 1300 à Mulhouse, 300 à Saint Louis, ou encore plus de 500 à Altkirch sur les deux jours.

Voici le détail de l'opération :

Colmar : parc des expositions Avenue de la Foire aux vins - Hall 5 Samedi de 8h30 à 17h30 (700 créneaux) Dimanche 300 créneaux de 8h30 à 12h30

Mulhouse : palais des sports Bld Charles Stoessel. Samedi 640 créneaux. De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Dimanche 640 créneaux de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Saint-Louis : Le FORUM 1 Place du forum. Samedi 300 créneaux de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Altkirch : Salle de la Palestre Rue de Hirtzbach. Samedi 190 créneaux de 14h à18h et dimanche 340 créneaux de 8h50 à12h et de 14h à18h

La préfecture rappelle que la vaccination concerne toujours les plus de 75 ans, les 50-74 ans présentant des comorbidités , les 18-49 ans avec une pathologie lourde risquant de provoquer un Covid-19 à risque, et tous les professionnels de santé dès 18 ans. (la liste exhaustive est ici).

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur le site dédié du gouvernement ou sur la plateforme Doctolib.

Au 8 mars, 51.293 personnes avaient bénéficié d'au moins une dose de vaccin dans le Haut-Rhin soit 6.7% de la population, et 38% des habitants du département de plus de 80 ans (et 93% des résidents d'EHPAD du département).