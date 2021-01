Covid-19 : des députés LREM réclament l'ouverture de centres de vaccination "dès ce week-end" en Franche-Comté

Alors que la Franche-Comté (Doubs, Jura, Haute-Saône et Territoire de Belfort) est concernée depuis samedi dernier par un couvre-feu renforcé à 18h, les députés La République en Marche (LREM) de Haute-Saône Barbara Bessot-Ballot et Christophe Lejeune, ainsi que les députés LREM du Doubs, Frédéric Barbier et Denis Sommer, réclament ce lundi dans un courrier adressé au Premier ministre une campagne de vaccination "massive" dès cette semaine, pour les habitants de leurs départements.

Ouvrons des centres dès le week-end prochain

"Nous en appelons à une réaction exceptionnelle, prenant la forme d’une décision de vaccination élargie à toute la population qui le souhaite et ce, dans un délai d’une semaine, en adéquation avec l’urgence de la situation sanitaire que nous connaissons ici, dans l’Est de la France. À cet effet, ouvrons des centres de vaccination dès le week-end prochain !", est-il écrit dans cette lettre co-signée des quatre députés.

Harmonisation du couvre-feu avec la Suisse

La Suisse, pays voisin, est lui aussi frappé de plein fouet par la deuxième vague de l'épidémie. "Les interactions entre nos deux pays sont nombreuses, en raison du travail transfrontalier, mais aussi des activités commerciales, sportives, touristiques". Les députés réclament également une "harmonisation notamment concernant le couvre-feu", car ils notent que "les restrictions ne sont pas les mêmes de chaque côté de la frontière".

La Franche-Comté ne pourrait supporter un nouveau confinement total

"Dans ce contexte préoccupant, la Franche-Comté qui est l’un des territoires les plus industrialisés de France (avec en son sein PSA, Alstom, General Electric, et un tissu très dense de PME et PMI…), ne pourrait à nouveau supporter un confinement total", poursuivent les parlementaires. "Il nous apparaît indispensable que les habitants de ce territoire puissent être prioritaires dans la campagne de vaccination qui vient de s’ouvrir et qui se doit d’être massive".

Les départements de Franche-Comté restaient ce lundi parmi ceux de France ayant les taux d’incidence les plus élevés. Le système hospitalier de Bourgogne Franche-Comté, déjà éprouvé par la première vague, est particulièrement mis sous tension.