Covid-19 : des directeurs d'Ehpad refusent toute discrimination entre vaccinés et non vaccinés

Après la décision du Conseil d'Etat et les annonces du ministre de la santé Olivier Véran en fin de semaine dernière, les directeurs d'Ehpad ont reçu ce lundi le protocole officiel pour alléger les restrictions sanitaires contre le Covid-19. Chaque établissement s'applique maintenant à le mettre en oeuvre. Cela peut prendre plusieurs jours : il faut consulter le conseil de la vie sociale et chaque Ehpad n'en est pas au même stade de vaccination.

Le protocole mentionne que les résidents des Ehpad peuvent sortir à nouveau pour une journée en famille par exemple. Mais la mesure ne s'applique qu'à ceux qui ont reçu leurs deux doses de vaccin, 14 jours après la seconde injection. Une discrimination que dénonce Franck Descotes, référent Rhône-Alpes de l'AD-PA, association des directeurs au service des personnes âgées : "le citoyen lambda n'a pas besoin d'un passeport vaccinal pour se promener et aller dans la famille. Mais les résidents des Ehpad auraient besoin d'un passeport. On conteste cette mesure. Libre au directeur d'établissement d'appliquer les mesures qu'il entend, avec l'avis du conseil de la vie sociale. Pour beaucoup d'entre nous, on est prêts à prendre le risque en signant un pacte d'engagement avec les familles, pour que tous les résidents, vaccinés ou non, puissent passer un peu de temps avec leurs proches."