Covid-19: des distributeurs de masques dans le centre ville de Jeumont

Ils proposent des masques réutilisables, mais aussi des gants de protection et des flacons de gel hydroalcoolique, deux distributeurs automatiques sont désormais à la disposition des habitants de Jeumont. Ils ont été installés en attendant les dotations gratuites.

A voir la file d'attente devant les deux machines, les distributeurs répondent à une réelle attente de la population. "Depuis l'annonce du Président de la République de la systématisation du port du masque dans certains lieux publics, il y avait une certaine pression de la part des habitants", explique Benjamin Saint-Huile le maire de Jeumont.

La ville a déjà commencé la confection de masques réutilisables qui seront distribués à la population et qui viendront en complément de la dotation promise par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. "Mais on voulait aller plus loin pour ceux qui le souhaitent" ajoute le maire.

C'est peut-être cher mais si les gens veulent en acheter, libre à eux de le faire...

Les masques sont réutilisables et donc lavables une vingtaine de fois. Ils sont facturés 4 euros pièce, quant au gel hydroalcoolique, son prix diffère de 4 à 12 euros en fonction de la contenance. Ils viendront en complément de la dotation des collectivités locales.

Et apparemment ces distributeurs répondent à une attente de la population, à peine installés ils ont dû être réapprovisionnés. D'autres machines devraient être installées prochainement ailleurs dans la région.