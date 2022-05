Covid-19 : des gériatres et des gérontologues demandent la levée des mesures barrières dans les Ehpad

La Société française de gériatrie et gérontologie demande "plus de liberté" pour les personnes âgées dans les maisons de retraite. Dans un communiqué publié lundi, l'organisation réclame la levée des mesures barrières toujours en vigueur face au Covid-19, comme le port du masque.

Alors que l'ensemble de la société française a repris une vie quasi-normale après la fin de la phase aiguë de la pandémie de Covid-19, ce n'est toujours pas le cas des maisons de retraite. De nombreux Ehpad appliquent encore des protocoles sanitaires stricts afin de protéger les personnes âgées, avec notamment le maintien du masque dans les espaces communs. C'est ce qu'a dénoncé lundi la Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) dans un communiqué, qui réclame "plus de liberté" pour seniors.

Malgré le ralentissement de l'épidémie de Covid-19, "nous observons dans encore trop d'établissements médico-sociaux que les mesures barrières (...) n'ont toujours pas été levées, conduisant à des privations de vie sociale injustifiées", a souligné Nathalie Salles, présidente de la SFGG. Invitée lundi sur franceinfo, elle a pointé du doigt le "décalage entre ce qui se passe en ville et pour nous. En ville, pas de masque dans les transports, au cinéma ou au théâtre. Dans les Ehpad, le port du masque, des restrictions, des contrôles à l'entrée et des résidents qui doivent porter le masque même s'ils sont espacés entre eux. Certains n'ont pas vu leurs proches depuis deux ans sans ôter le masque. Le décalage est trop important et on souhaite se positionner contre ces mesures et on demande la révision de ces mesures".

"L'Ehpad n'est pas un hôpital mais un lieu de vie et d'humanité"

Dans le communiqué de la SFGG, les médecins spécialistes du grand âge rappellent que "l'Ehpad n'est pas un hôpital mais un lieu de vie et d'humanité où les gens aiment à se rencontrer", soulignant que "se toucher, se voir, se prendre dans les bras est absolument fondamental pour tout être humain". Nathalie Salles, également cheffe du service gérontologie au CHU de Bordeaux, a cité une étude démontrant que les restrictions sanitaires ont provoqué une "augmentation de la tristesse, de l'inquiétude et des signes d'anorexie chez les résidents pendant toute la période du confinement".

Nathalie Salles rappelle que les peronnes âgées en Ephad sont une population "particulièrement bien protégée par la vaccination". En conséquence, la SFGG demande au gouvernement de "mettre à jour" ses dernières recommandations sanitaires à destination des établissements pour personnes âgées, qui datent de début avril. Dans sa dernière version, ce texte précise que le port du masque "reste la règle" à l'intérieur des Ehpad, en dehors des chambres. Mi-mai, l'association Ad-Pa - qui regroupe des directeurs de maisons de retraite et de structures d'aide à domicile - s'était déjà insurgée contre ce protocole trop strict.

Les règles édictées par le gouvernement ne sont que des "recommandations", mais dans les faits le masque est toujours obligatoire "dans de trop nombreux établissements", avait-elle souligné. "Dans les faits, les résidents en établissement, leurs familles, leurs visiteurs sont donc toujours les victimes d'une discrimination par rapport aux autres citoyens qui bénéficient des dernières mesures d'allègement des mesures sanitaires dispensant l'ensemble des Français du port du masque", avait relevé l'association.