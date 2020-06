Covid-19 : 2 000 habitants sélectionnés aléatoirement dans le Grand Nancy pour une étude épidémiologique

La subvention au CHRU d'un montant de 150 000 euros a été votée le 12 juin dernier lors d'un conseil métropolitain à Nancy.

Dans un communiqué ce lundi 15 juin, la Métropole du Grand Nancy donne les détails d'une étude épidémiologique sur le Covid-19, coordonnée par le CHRU nancéien qui doit démarrer début juillet, pour une durée de 6 mois.

L'objectif annoncé de cette étude "avoir une vision territoriale plus fine de l'impact de l'épidémie, des populations touchées, des modes de contamination et pouvoir déterminer les populations les plus vulnérables pour travailler à la minoration des facteurs de risque".

Des habitants sélectionnés de façon aléatoire depuis les listes électorales

Pour cette étude, 2 000 habitants des vingt communes du Grand Nancy vont être sélectionnés "aléatoirement" sur les listes électorales. "Chaque personne sera associée à son foyer et chaque membre de la famille sera invité à participer à l'étude". Cinq lieux de rendez-vous seront proposés, pour les personnes les plus vulnérables, un personnel du CHRU se déplacera à domicile.

De premiers résultats et tendance pourront être connus en septembre.

