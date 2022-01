Covid-19 : des heures d'attente pour se faire tester dans les pharmacies d'Orléans

Les pharmacies pratiquant des tests antigéniques se font rares, mais dans la rue, elles se distinguent rapidement. Il suffit de voir les files d'attente s'allonger d'heure en heure devant leurs portes. C'est le cas en centre-ville d'Orléans, rue de la République ou même place De Gaulle. Devant la pharmacie centrale ou la pharmacie de La Poste, du monde patiente déjà sur une centaine de mètres, une heure après l'ouverture des deux officines.

Place De Gaulle à Orléans, un peu plus d'une heure après l'ouverture, plus de 50 personnes attendent déjà pour se faire tester. © Radio France - Cécile Da Costa

"On est arrivées à 8h30, ça fait une heure et demi qu'on attend", racontent Elizabeth et Juliette, toutes les deux positives au Covid-19, elles ont besoin d'un tests négatif pour retourner au travail. "Ça devrait être plus facile de se faire tester à l'heure actuelle, surtout quand on été testé positif ou qu'on est cas contact."

Des parents venus faire tester leurs enfants

Juste devant elles, Souad, une saranaise arrivée une demi-heure plus tôt, vient faire tester son fils. Puisque le protocole sanitaire dans les écoles veut que les écoliers cas contact se fassent tester, elle s'étonne que l'accès au dépistage ne soit pas facilité. "C'est dommage, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de centres vu le nombre de contaminations en ce moment ? Ou des chapiteaux comme ça avait été fait avant ?", s'interroge-t-elle. "Surtout pour les enfants : par exemple mon fils est cas contact à l'école, il a besoin de se faire tester pour retourner en classe."

Des parents comme Souad, il y en a beaucoup ce samedi matin dans la file d'attente. Inès vient d'arriver devant la pharmacie centrale, elle s'apprête à faire la queue pendant une bonne heure pour faire tester sa fille de cinq ans. "C'est toute une organisation. On doit travailler, donc si je n'arrive à la faire tester ce week-end, il faut je prenne sur mon temps de travail pour le faire", se désole-t-elle. À Orléans, déjà 80 classes de maternelle et primaire sont suspendues après la détection d'un cas de Covid-19, le temps que tous les élèves de cette classe et le personnel se fassent tester. Jeudi soir, il y avait 45 classes suspendues, le chiffre a donc doublé, comme le constate Chrystel de Filippi, adjointe à l'éduction à la mairie d'Orléans.

La limite des autotests

Pour ceux qui ne sont ni malades ni cas contact, mais qui veulent se faire tester par prudence, il reste la solution des autotests pour éviter les files d'attente. Désormais disponibles en grande surface, pendant tout le mois de janvier, ces tests en rebutent plus d'un. "C'est facile de s'en procurer maintenant. Mais comme on ne sait pas bien comment les utiliser, je préfère faire appel à des professionnels", admet Francis, habitant de Fleury-les-Aubrais. "Et puis si je fais un autotest et qu'il est positif, je dois quand même faire un test PCR ou antigénique ensuite."