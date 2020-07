Covid-19 : des indicateurs de contamination en légère progression en Drôme Ardèche

Le coronavirus accélère à nouveau sa propagation en France. Deux régions inquiètent particulièrement les autorités : la Bretagne et la Réunion où le taux de transmission du virus est élevé. Mais les indicateurs sont aussi en hausse en PACA et Auvergne Rhône Alpes. Le taux de reproduction du virus dans la région AURA a dépassé le seuil de 1 et atteint 1,29 : c'est-à-dire que 10 personnes infectées transmettent le virus à 13 autres, et c'est exponentiel.

Le dernier bulletin de Santé Publique France montre aussi des indicateurs en légère progression comme le nombre de consultations chez les médecins de ville, le nombre de passages aux urgences, le taux d'incidence: 6,1 personnes touchées pour 100 000 habitants en Ardèche, 7,3 personnes touchées pour 100.000 habitants dans la Drôme, alors qu'on était respectivement à 1,22 et 1,15 pour 100 000 la semaine d'avant. La Drôme et l'Ardèche sont parmi les 3 départements, avec le Rhône, où le taux d'incidence est le plus fort dans la région.

Six clusters sous surveillance en Drôme Ardèche

Il faut dire que 4 clusters sont sous surveillance dans la Drôme, 2 en Ardèche. Dans la Drôme, un cluster se trouve dans un cercle familial dit "élargi". Treize personnes ont été testées positives dans une entreprise de Valence, quatre dans une entreprise de Châteauneuf-sur-Isère, trois dans une entreprise de Granges-lès-Beaumont.

Des établissements de santé sont aussi touchés. Huit soignants et trois personnes de la sphère familiale ont été testées positifs à l'hôpital de Montélimar : aucune hospitalisation n'a été nécessaire ; 80 personnes ont été testées autour, une vingtaine de résultats sont encore attendus, mais pour les autres, ils sont négatifs. Trois soignants ont aussi été testés positifs à l'hôpital Saint-Marie de Privas : les dépistages des cas contacts sont revenus négatifs.

Dans les hôpitaux de Valence, Montélimar, Annonay, la situation reste plutôt calme. Quelques passages aux urgences mais pas d'afflux massif ; une ou deux hospitalisation cette semaine à Valence (pas en réanimation) mais ce n'était pas arrivé depuis quelque temps. Il y a des signes montrant que le virus circule : il faut rester prudent donc, ne pas se relâcher sur les gestes barrières.