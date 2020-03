Covid 19:Des lieux de collectes pour récupérer masques, blouses et autres gels dans le Calvados

Vous avez des masques, gants, combinaisons ou blouses de protection, et autres produits de désinfection et de nettoyage de surface dont vous ne vous servez pas! C'est le moment d'être solidaires. Certains professionnels qui travaillent en lien avec le médical ne disposent pas toujours actuellement de protection. ( médecins généralistes, dentistes , biologistes ,infirmiers, ambulanciers, et ceux qui travaillent à leurs côtés comme les secrétaires, coursiers, et autres.

Des lieux de dépôt pour les masques

En lien avec la Direccte, la Chambre de Commerce et d'Industrie Caen Normandie relaye les lieux destinés à recevoir les masques dans le Calvados. Les entreprises sont invitées à les déposer (entre 10h et 12h) dans l’un des points suivants :

· Centre de Secours de Vire, rue Lavoisier 14 500 Vire

· Centre de Secours Principal de Bayeux, rue Saint-Patrice 14 400 Bayeux

· Centre de Secours de Falaise route départementale 158, lieu dit "les Hogues" 14 700 St Martin de Mieux

· Centre de Secours Principal de Lisieux, 21A rue du Général Leclerc 14 100 Lisieux

· Centre de Secours de Touques, Chemin du Marais 14 800 Touques

· Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours, 25 bd Maréchal Juin 14 000 Caen

Ils seront contrôlés par l’ARS (Agence Régionale de Santé) avant toute remise en circulation.