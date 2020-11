Coronavirus : des lits de réanimation supplémentaires à l'hôpital de Saint-Malo

Si la Bretagne est moins touchée par l'épidémie de Covid-19 que l'Ile-de-France, le centre-est ou le sud-est, elle renforce tout de même ses équipes hospitalières.

A Saint-Malo et Dinan, qui font partie du même groupement hospitalier, on compte actuellement une cinquantaine de malades du coronavirus.

Davantage de lits de réanimation

Dans un contexte où l'évolution de la maladie reste incertaine , l'hôpital de Saint-Malo s'apprête à accueillir des patients venus de régions françaises en saturation. A la demande de l'Agence régionale de santé, il est déjà passé de 10 à 16 lits de réanimation. Il y en aura 20 la semaine prochaine. "C'est une organisation compliquée" admet le docteur Philippe Bahu président de la commission médicale d'établissement "les lits de réanimation sont très demandeurs de personnels. Passer de 10 à 20 lits c'est un effort considérable pour un hôpital comme le nôtre car il faut trouver des ressources en interne".

De droite à gauche, François Cuesta (directeur) , le docteur Philippe Bahu (président commission médicale) et Thierry Lugbull (secrétaire général) © Radio France - Loïck Guellec

Renforcer le personnel soignant

Des déprogrammations d'opérations à caractère non urgentes (notamment pour les chirurgies orthopédiques, plastiques ou fonctionnelles) permettent de libérer des postes d'infirmières notamment. Toutes les bonnes volontés sont mobilisées. "On utilise tous les moyens qui permettent de faire venir du personnel supplémentaire" explique François Cuesta directeur du groupement hospitalier Rance-Emeraude "notamment des volontaires prêts à reporter leurs congés, des personnels qui étaient à temps partiel et qui passent à temps complet et des jeunes retraités". A partir de la semaine prochaine, une unité de Covid de 20 lits supplémentaires va ouvrir à Saint-Malo.

Des soignants fatigués

De leur côté les syndicats sont préoccupés par la situation de personnels confrontés à la deuxième vague de l'épidémie. A la CFDT, le 2è syndicat de l'hôpital, on dénonce, ici comme ailleurs le manque d'agents. "Hier une aide soignante m'a dit : j'ai peur de ramener le virus à la maison. Je suis fatiguée et je ne me sens pas aussi forte qu'au printemps" témoigne Lydie Bordais secrétaire de la section CFDT.

Les soignants sont très inquiets et fatigués à l'hôpital de Saint-Malo. Il faut qu'il y ait du personnel supplémentaire qui vienne les aider pour affronter cette seconde vague - Lydie Bordais