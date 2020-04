Covid-19 : des masques offerts à Bourgoin-Jallieu par la Chine et du gel donné par l'Agglo en pays viennois

Voilà plus de 25 ans que la commune de Bourgoin-Jallieu est jumelée avec celle de Wujiang, en Chine. Un pays frappé par le coronavirus au début de l'année. Alors que c'est au tour de la France de faire face à cette pandémie, la commune de Wujiang a décidé de donner 10.000 masques chirurgicaux à sa "jumelle" de Bourgoin-Jallieu. Ces masques sont attendus dans les prochaines semaines et permettront de venir compléter le travail engagé par la mairie pour équiper les professionnels les plus exposés et les personnes les plus fragiles.

"Cet effort, décidé par les responsables de la ville de Wujiang, est à mettre au crédit de plus de 25 années de relations pendant lesquelles des liens étroits se sont tissés entre les deux villes au travers de partenariats dans le domaine de l’enseignement, de la formation, de la culture, du sport ou encore de l’économie", explique la mairie de Bourgoin-Jallieu dans un communiqué. Rappelons que des échanges scolaires entre des établissements des deux villes ont dû être annulés en raison du Covid-19.

Dans l'agglo de Vienne-Condrieu, là, il est question de gel hydroalcoolique. A compter de mercredi, du gel hydroalcoolique sera remis gratuitement aux entreprises, artisans, agriculteurs, industriels qui en feront la demande. C'est l'entreprise Novasep, basée non loin de là, à Chasse-sur-Rhône, qui a accepté d'en fabriquer à titre exceptionnel afin de participer à l'effort territorial de reprise de l'économie. Il s'agit d'une mesure "pour encourager et soutenir la reprise économique" dixit la communauté d'agglomération de Vienne-Condrieu.