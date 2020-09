Coronavirus : des masques transparents fabriqués au Pays Basque par une habitante de Sames

Une habitante de Sames au Pays Basque a conçu et coud des masques transparents pour les sourds et malentendants. Delphyne Lumalé croule déjà sous les commandes.

Delphyne Lumalé vient d'avoir un appel du cabinet de Sophie Cluzel, la Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et du ministère de la culture. Dans son petit atelier aménagé dans sa maison, cette habitante de Sames s 'avoue dépassée par les événements. Elle est tapissière-décoratrice et artiste-peintre de métier et s'est lancée par hasard dans la conception de masques transparents. " Je faisais des masques en tissu et c'est un client de Vichy, propriétaire d'un bar, qui m'a demandé de lui fabriquer un masque de ce type et de fil en aiguille, je me suis prise au jeu".

En priorité pour les Etablissements pour sourds et malentendants

Delphyne Lumalé a commencé en février à fabriquer des masques en tissu puis s'est vite mise à concevoir un modèle pour les sourds et malentendants " qui n'avaient rien pour eux sur le marché. Mon masque est donc en partie en tissu, en coton blanc déperlant avec une partie que la DGA, Direction Générale de l'Armement, appelle fenêtre transparente. Il y a une solution pour qu'il soit anti-buée, approuvée par l'Agence Nationale de Santé. Il est en forme de bec de canard avec une tige en aluminium pour le maintenir sur l'arête nasale afin qu'il ne glisse pas et que la partie transparente soit toujours au niveau de la bouche". Le modèle vient davoir l'accord de la DGA, Direction Générale de l'Armement et homologué Usage Non Sanitaire (UNS) de catégorie 1 contre le COVID.

Une fenêtre transparente en plastique anti-buée Copier

Les commandes s'envolent

Delphyne Lumalé croule sous les commandes et recherche des ESAT, (Etablissement et Service d'Aide par le Travail), spécialisés dans la couture au Pays Basque pour l'aider à en fabriquer. Elle-même en coud une trentaine par jour. Elle est également aidée par une couturière installée à Biarritz. Les commandes sont possibles sur son site internet. Delphyne Lumalé a fixé le prix à 9 euros.

Des commandes du secrétariat d'Etat aux personnes handicapées Copier

Un modèle baptisé Beethoven

Delphyne Lumalé a baptisé son masque "Beethoven", elle explique pourquoi dans son interview ci-dessous :