COVID-19 : Des médecins corses appellent à la vaccination et aux gestes barrières systématiques

"[...]La Corse est le deuxième territoire européen le plus touché par la 4ème vague". Le début du communiqué est volontairement percutant. L'île est actuellement frappée par une flambée des cas de COVID-19 et une augmentation des hospitalisations, contraignant les autorités compétentes à déclencher le plan blanc dans les hôpitaux, en plein été.

"Il y a une augmentation considérable de la population, et donc une augmentation du passage aux urgences et en hospitalisation, avec les accidents de plongée, de la voie publique... avec une vague d'hospitalisations "COVID" ", détaille le Dr Laurent Carlini, urgentiste de l'hôpital de la Miséricorde d'Ajaccio et coordinateur du centre de vaccination de la Gravona.

"Le message est important, c'est se protéger, se vacciner. C'est aussi faire cet effort collectif de responsabilité : quand on a une suspicion, on se teste, on s'isole en attendant les résultats, et on poursuit l'isolement si on est positif", insiste-t-il aussi.

Pour le Dr Manzi, les vaccinés ne devraient pas tomber les masques

La Corse observe aussi une augmentation de la vaccination (52,7% de corses ont reçu à ce jour leur schéma complet, ndlr) et ce depuis l'annonce de la généralisation du pass sanitaire. Des mesures "tardives", cela dit, selon l'urgentiste.

Cela dit, même si ce filtre permettant de distinguer vaccinés, personnes testées négatives et testées positives est de bon aloi selon les médecins, les gestes barrière sont à conserver, et ce quoi qu'il en soit, selon le Dr Bruno Manzi, président de l'ordre des médecins de Haute-Corse.

"La vaccination, bien sûr, empêche les formes graves de la maladie, ça tout monde le sait. Mais les dernières études prouvent que le virus peut être transmis par des gens vaccinés. Et c'est sur cela qu'il faut insister pour le port du masque, mais pas que ! Je constate que le gel hydro-alcoolique manque dans certains commerces..." pointe le gastro-entérologue.

En effet, selon lui, les dernières données démontrent que la charge virale est mille fois plus importante avec le variant Delta qu'avec la souche dite "historique" du coronavirus responsable de la COVID-19. De plus, comme le rapportent nos confrères de l'Est Républicain, celle-ci pourrait bien être similaire entre une personne vaccinée et une personne qui ne l'est pas.

Le pass sanitaire serait-il alors déjà "caduque" dès lors que les vaccinés ont le droit de retirer leurs masques dans les lieux où le pass sanitaire est en vigueur ?

"Il n'est pas caduque, parce qu'il permet de filtrer les gens", répond le Dr Manzi, "mais à mon avis, le maintien du masque dans les lieux clos, même pour les vaccinés, doit être de mise".

