Covid-19 : des milliers d'appels au centre de vaccination de Mont-de-Marsan, complet jusqu'au 14 février

Prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19 : c'est obligatoire, mais c'est presque impossible aujourd'hui. Le centre de vaccination de Mont-de-Marsan, pris d'assaut, affiche complet jusqu'au 14 février. Le numéro du centre reste actif et celui de la cellule départementale.

Le centre de vaccination de Mont-de-Marsan a ouvert ce lundi après-midi aux personnes âgées de plus de 75 ans

Cela coince toujours pour trouver des rendez-vous pour se faire vacciner dans les Landes, pour les plus de 75 ans. Ce mardi, 24h après son ouverture aux séniors, le centre de vaccination de Mont-de-Marsan fait savoir qu'il est complet jusqu'au 14 février. Au delà de cette date, aucun rendez-vous ne peut encore être donné, puisqu'il n'y a pas de visibilité sur les doses de vaccin qui seront disponibles à ce moment-là.

L'hôpital de Mont-de-Marsan dit recevoir des milliers d'appels par jour qui ne peuvent pas être traités. Plus de 2 000 rendez-vous ont été accordés en trois jours. La prise de rendez-vous sur Doctolib n’est actuellement plus possible. Seul le téléphone du centre de vaccination reste actif : 05.58.05.13.00.

En attendant l’ouverture de nouvelles plages dès que possible, l'hôpital de Mont-de-Marsan aux Landais :

De ne pas se déplacer sur le Centre de Vaccination du Petit Bonheur. Aucun RDV n’est donné sur place.

Ne pas appeler le standard du Centre Hospitalier

Ne pas appeler les services de soins

Pour plus d'informations, la préfecture des Landes a mis en place ce lundi après-midi un centre d'appel départemental : 05.58.06.72.98. Si aucun rendez-vous n'est disponible, les agents sont censés noter vos coordonnées pour vous rappeler ultérieurement dès qu'une place se libérera.