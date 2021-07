Covid-19 : des opérations de sensibilisation à la vaccination sont organisées par les pompiers en Sarthe

Au milieu des baigneurs et des vacanciers profitant du plan d'eau de la Gèmerie à Arnage, une tente blanche est dressée par les pompiers ce jeudi 15 juillet. Comme depuis le 15 mars, ils organisent une opération de sensibilisation à la vaccination et aux gestes barrières.

En binôme, ces médiateurs arpentent le site en interpellant les passants pour leur demander s'ils ont des questions à ce sujet. "On est juste à l'écoute, on donne des informations, mais on n'est pas là pour convaincre à la vaccination, ce n'est pas notre but", explique Lisa.

. © Radio France - Raphael Cann

"Je n'ai pas envie de me faire vacciner, je ne sais pas ce qu'il y a dedans ou ce que ça change. Il y a des gens vaccinés qui le chopent quand même", raconte un adolescent de 14 ans. L'occasion pour la médiatrice d'expliquer que le vaccin "ne donne pas une immunité complète, mais il protège des formes graves de la maladie."

"Si la personne y réfléchit le soir, en parle autour d'elle, au fur et à mesure l'idée mûrit et peut-être qu'au final le vaccin va se faire", résume Élie, l'un des médiateurs en voyant ce jeune repartir, pas vraiment convaincu.

Non-jugement et bienveillance

Si les mesures sanitaires provoquent parfois la colère de la population, elle n'est pas dirigée vers ces pompiers. "Les deux grands principes de l'équipe ce sont le non-jugement et la bienveillance", précise Paul Cabaret, infirmier et responsable de l'équipe de médiateur.

"On ne se positionne pas comme si on faisait des contrôles, si les gens n'ont pas compris les tenants et aboutissants de la vaccination, ils n'iront pas. On travaille sur le consentement éclairé, on va essayer d'estimer leur bénéfice/risque." poursuit-il.

Ces opérations vont se poursuivre cet été sur les marchés et les lieux de loisirs en Sarthe afin de pouvoir sensibiliser le maximum de public.