Covid-19 : des parents demandent le retrait du masque à l'école pour les 6-11 ans

"Nous avons voulu mettre dans la balance les conséquences possibles psychologiques, physiques, _cognitives_, d'apprentissage et d'angoisse" sur les enfants explique Perrine Landy Dutertre, membre du collectif "parents atterrés" et mère d'un garçon de sept ans.

Le collectif de parents a rassemblé des avis médicaux pour les transmettre au gouvernement : " nous demandons le retrait de cette obligation tant que le gouvernement n'aura pas fait la même démarche que nous". Parmi leurs sources, les parents évoquent une lettre de 150 professionnels de santé adressée aux Premier ministre, minsitre de la santé et ministre de l'éducation. Les signataires s'inquiètent de possibles conséquences cliniques à moyen ou long terme sur les enfants. Dans cette lettre, les signataires indiquent : "Nous savons que l’enfant, de 6 à 11 ans, est encore loin d’avoir atteint une pleine stabilité dans son développement. Lui masquer ainsi la moitié du visage (...) est susceptible d’exposer l’enfant à de graves conséquences cliniques aussi bien immédiates qu’à long terme sur les planssomatiques et psychiques : céphalées, complications ORL, affections dermatologiques, troubles de l’attention et de la communication, pathologies psychiques, bégaiement, troubles des apprentissages (...)".

j'ai un petit garçon qui multiplie les TIC nerveux

Perrine Landy Dutertre observe déjà des conséquences sur son fils : "J'ai un petit garçon très angoissé d'habitude, mais là depuis quelques mois il multiplie les TIC nerveux. Ca se manifeste par des clignements d'yeux et surtout par un raclement de gorge permanent" précise-t-elle. Elle estime que le port du masque joue un rôle central dans l'apparition de ce dernier trouble : "Je ne sais pas si c'est parce qu'il a la gorge irritée ou si c'est simplement une manifestation nerveuse, mais en tout cas les symptômes sont bien là et ça apparait depuis la mise en place du protocole sanitaire".

Parmi les inquiétudes des parents, l'impossibilité pour les enfants d'accéder à la communication non verbale, donc par les émotions. Florence Daubin de la Pierre, orthophoniste en Sarthe estime que ce mode de communication est moins utilisé par les enfants à partir de six ans. En revanche, le masque couvre une grande partie du visage : "Pour les enfants qui ont des difficultés c'est compliqué, ils ont l'habitude de regarder la bouche, les lèvres et la langue. Et ça, c'est impossible avec le masque".

des études contradictoires

Le collectif remet en question l'utilité de cette obligation et certains professionnels de santé aussi : "Il y a _des études contradictoires_. J'aimerais avoir un avis tranché sur la question mais ça n'est pas le cas" remarque Henri Baguenier, pédiatre au Mans. Il ne fait pas partie des spécialistes consultés par le collectif.

Le collectif a adressé une lettre et ses recherches au Premier Ministre. Il souhaite utiliser tous les moyens légaux pour faire retirer la mesure.