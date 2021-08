COVID-19 : Des patients à nouveau pris en charge en réanimation à l'hôpital Nord Franche-Comté

Alors que l'hôpital Nord Franche-Comté vivait une relative accalmie depuis la fin du mois de juin, les hospitalisations pour cause de COVID-19 ont repris. Pour la première fois en un mois, des patients sont désormais pris en charge en réanimation.

Depuis quasiment un mois, plus aucun patient n'avait été recensé en réanimation à l'hôpital de Trévenans mais la situation a changé depuis ce week-end. Deux patients ont dû être admis dans le service, après avoir développé une forme particulièrement grave du COVID-19. ll s'agit d'une personne âgée de 83 ans et d'une autre avec un profil plus jeune : 50 ans.

Sept autres patients sont aussi hospitalisés après avoir été infectés par le coronavirus. Ils n'ont pas besoin pour l'instant d'être en soins intensifs. Et puis hier après-midi, c'est même une patiente âgée de seulement 23 ans qui a du être prise en charge aux urgences de l'hôpital Nord Franche Comté pour une suspicion de COVID.

Face à cette situation, la direction de l'hôpital renouvelle son appel à la vaccination pour les habitants du Nord Franche Comté car parmi les neuf patients qui ont été hospitalisés ces derniers jours, aucun n'était vacciné. De plus, l'hôpital risque pendant cette période estivale de manquer de personnel. La saturation des services pourraient ainsi arriver bien plus vite que prévu.