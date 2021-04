Afflux de malades Covid-19 : des personnels du privé et de la réserve sanitaire en renfort au CHRU de Nancy

Depuis ce lundi 12 avril, cinq médecins anesthésistes-réanimateurs des cliniques Saint-André et Louis Pasteur de l'agglomération de Nancy sont arrivés en renfort dans les services du CHRU, pour faire face à l'afflux de patients contaminés par la Covid19.

Un dispositif public-privé exceptionnel

Dans un communiqué, l'hôpital de la ville évoque "une saturation des services de réanimation adultes qui ont vu leur nombre de lits doubler, huit lits supplémentaires pour adultes ont été ouverts au sein du service réanimation pédiatrique de l’hôpital d’enfants depuis le 8 avril. Cette création de lits supplémentaires n’a été rendue possible que par l’aide des réanimateurs du privé, venus en appui des médecins du CHRU de Nancy, déjà fortement sollicités. Leur présence, indispensable au bon fonctionnement du service, représente presque 40% des gardes de la semaine en cours", relève encore le CHRU, "un dispositif tout à fait exceptionnel et qui marque la solidarité forte des acteurs du territoire, publics comme privés, face à la crise sanitaire qui continue à peser lourdement sur les organisations hospitalières. "

Des soignants du territoire et de la réserve sanitaire également mobilisés

D'autres personnels sont également mobilisés, professionnels du territoire et de la réserve sanitaire, dans les services de réanimation et de médecine. "Le groupe ELSAN a mis à disposition six infirmiers. 41 agents des établissements publics de santé du GHT Sud Lorraine (Lunéville, Toul, Dieuze, Pont-à-Mousson/Pompey, Centre Psychothérapique de Nancy) se sont portés volontaires pour intégrer les services du CHRU de Nancy, des aides-soignants, des infirmiers et des manipulateurs d’électroradiologie. "

La réserve sanitaire est également mobilisée : six personnels soignants, des infirmiers et aides-soignants venus de toute la France sont arrivés à Nancy ce lundi 12 avril.