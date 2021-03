Covid-19 : des pharmacies ouvertes dimanche en Île-de-France pour dépister massivement

L'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France annonce ce vendredi 19 mars l'ouverture de plus de 120 pharmacies, dimanche, afin de dépister la population et de lutter contre la propagation du Covid-19.

Alors que la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse demande au gouvernement d'accélérer sur la vaccination, l'Agence Régionale de Santé mise ce week-end sur une opération massive de dépistage. En plus des pharmacies de garde, plus de 120 officines seront exceptionnellement ouvertes dans la région, afin d'effectuer des tests antigéniques. "Les tests antigéniques et PCR constituent des leviers essentiels pour casser les chaines de transmission virale", explique l'ARS Île-de-France. Les tests seront gratuits.

La liste de ces pharmacies est disponible sur le site de l’URPS (http://www.urps-pharmaciens-idf.fr)