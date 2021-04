Des dizaines de places disponibles pour la vaccination à la médecine du travail du Loiret

Le CIHL 45, Service de Santé au Travail, se retrouve avec un stock de doses de vaccins AstraZeneca et lance un appel : il reste des créneaux disponibles à Orléans et Montargis le 8 avril pour les salariés. Mais seuls les + de 55 ans avec comorbidités sont concernés.

Le CIHL 45, le Service de santé au travail, se retrouve depuis la semaine dernière face à un paradoxe. Lui aussi a la possibilité de vacciner les plus de 155.000 salariés loirétains travaillant dans les 13.500 entreprises adhérentes à ce service dans le département. Les premiers flacons d'AstraZénéca ont été reçus sur son site, à Saran, la semaine dernière, et les appels de salariés commencent à être nombreux depuis que l'information a commencé à circuler.

Pour les salariés de plus de 55 ans, atteints de comorbidités

Mais la liste des personnes pouvant bénéficier de ces vaccins est encore très réduite, et le service de santé au Travail se retrouve dans l'impossibilité d'inscrire tous les salariés qui lui en font la demande. Seules les personnes de plus de 55 ans avec des comorbidités sont visées pour le moment. "On espère que cette liste va être élargie rapidement, pour répondre à la demande" reconnaît Bruno Antoinet, le directeur du CIHL 45, le Comité Interentreprises d'Hygiène du Loiret.

Car la difficulté qu'il rencontre, c'est que les personnes concernées et qui auraient droit à une vaccination, elles, sont plus difficiles à toucher : "on a demandé aux employeurs de relayer l'information auprès de leurs salariés, sachant que c'est sur la base du volontariat, donc c'est vraiment aux salariés d'appeler pour s'inscrire" rappelle Bruno Antoinet. "Et puis on a partagé l'information sur tous nos réseaux, mais on lance vraiment un appel à la mobilisation générale pour la faire passer et remplir les créneaux".

Une cinquantaine de places encore disponibles

Une cinquantaine de places restent ainsi disponibles pour ce jeudi 8 avril, la journée dédiée à la vaccination sur les sites de Saran et Montargis, cette semaine. Une journée sera consacrée à la vaccination chaque semaine, désormais, et le rythme pourra s'accélérer, avec l'ouverture de nouveaux sites, notamment Orléans-Chatelet en centre ville, dès que la cible sera élargie. La hantise, évidemment, ce serait de devoir jeter des doses de vaccins.

Une gestion au plus près des rendez-vous, et une organisation serrée, ont donc été mises en place. Les créneaux sont ouverts en fonction du nombre de flacons qui arrivent. C'était trois flacons la semaine dernière, c'est 10 flacons cette semaine. Ils ne sont ouverts que s'il y a en face des rendez-vous confirmés. Et en cas de désistement ou d'impossibilité pour raisons de santé, de vacciner un salarié qui se présente, une liste d'attente est constituée, les candidats sont rappelés et on leur demande de se rendre sur place rapidement.

Si ce jeudi 8 avril les créneaux de rendez-vous n'étaient pas tous pris, les flacons seraient remis en circulation au niveau du département, pour d'autres professions, comme les médecins généralistes ou les pharmaciens. Les rendez-vous sont à prendre en appelant directement au 02.38.71.89.02. Les informations sont disponibles sur le site internet du CIHL 45.

Quelle est la liste des "comorbidités" ?

Le jour du rendez-vous, le salarié devra se munir d'une pièce d'identité en cours de validité, de sa carte vitale, de tout document justifiant de sa pathologie :