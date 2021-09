Quatre volontaires sont partis en renfort de l'Indre pour les Antilles et en Polynésie française, deux régions particulièrement touchées par le covid-19.

Covid-19 : des pompiers et des soignants de l'Indre en renfort dans les Antilles et en Polynésie française

De nouveaux renforts partent de l'Indre, pour venir prêter main-forte aux soignants et secouristes des Antilles et de la Polynésie française. Une infirmière et un soignant sont partis ce jeudi 2 septembre en Guadeloupe, où la quatrième vague du Covid-19 continue de mettre à mal le système hospitalier.

Deux pompiers volontaires vont également partir en renfort ces prochains jours : un pompier de Châteauroux dans les Antilles, et un pompier de la caserne de Vatan en Polynésie française. Une information confirmée par Céline Bures, directrice de cabinet à la préfecture de l'Indre.