Covid-19 : des professionnels non-vaccinés vont réintégrer les hôpitaux de Charente-Maritime

Parmi les 3400 agents du groupe hospitalier Littoral Atlantique (les hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort principalement), ils sont sept non-vaccinés contre le Covid-19 à pouvoir réintégrer leur poste. Un retour possible grâce au décret publié au Journal Officiel, dimanche 14 mai, qui permet aux soignants suspendus de réintégrer leur service. Le personnel concerné peut reprendre son activité depuis le 15 mai, lendemain de la publication du décret. Mais pour l'heure la direction du groupe affirme qu'ils ne sont que deux à avoir demandé leur réintégration. D'ailleurs, pour les professionnels concernés, s'ils n'ont pas repris leur fonction au 1er juin "le texte prévoit un licenciement et une sortie de la fonction publique" rappelle Béatrice Cramier, directrice des ressources humaines du groupe hospitalier.

ⓘ Publicité

Cinq professionnels de santé et deux autres non-soignants

Parmi ces sept professionnels non-vaccinés, on a "deux infirmiers, deux aides-soignants, un préparateur en pharmacie et les autres sont des professionnels non-soignants", constate la direction des ressources humaines. Ce personnel qui désormais peut de nouveau franchir les portes des établissements dans lesquels ils travaillaient, était suspendu depuis le mois de septembre 2021. Pour le moment, seulement deux personnes sont certaines de réintégrer leur poste. Deux autres professionnels ont par ailleurs fait savoir à la direction qu'ils ne souhaitaient pas reprendre, fait savoir Béatrice Cramier.