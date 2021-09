Covid-19 : des purificateurs d'air en test dans une cantine de Val-de-Reuil

La Ville de Val-de-Reuil (Eure) a fait installer sept purificateurs d'air dans la salle de restauration de l'école Louise-Michel. Les appareils, conçus par l'entreprise Erlab, permettent de filtrer et renouveler l'air en moins d'un quart d'heure.

Après l'installation d'un tunnel de désinfection dans un supermarché, Val-de-Reuil continue à innover pour lutter contre la pandémie. La commune a fait installer par la société rolivaloise Erlab - spécialiste de la filtration de l'air pour les personnels de laboratoire - sept purificateurs d'air dans la cantine de l'école Louise-Michel, "un site test qui permet de faire remonter des data scientifiques et techniques qui permettent de dire avec certitude : oui, ça marche, comment ça marche, avec des résultats répétables et fiables" avance le directeur général d'Erlab, Antoine Hauville.

"La bataille se passe entre vos voies respiratoires et le plafond" explique Antoine Hauville, directeur général d'Erlab Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cédric Herry, le directeur général adjoint d'Erlab, en charge de l'innovation, détaille le fonctionnement des ces épurateurs d'air : "Ça vient aspirer les aérosols qui ont tendance à s'accumuler au-dessus des tables, ça les aspire par le dessous avec une grille et derrière cette grille, un grand filtre à haute efficacité particulaire H14. L'air épuré va être rejeté sur les côtés et _l'aspiration va créer un halo d'air propre au-dessus des tables_" :

Ces filtres sont connus pour piéger les virus et les bactéries. On parle d'une efficacité à 99,995 % - Cédric Herry

REPORTAGE - Des purificateurs d'air en test à la cantine de l'école Louise-Michel de Val-de-Reuil Copier

Un solution française et normande

Alors que ses purificateurs d'air sont conçus en France, à Val-de-Reuil, Erlab a du mal à se faire reconnaître sur le marché hexagonal et c'est un paradoxe : "Le purificateur que nous voyons dans la cantine a été installé à des centaines d'exemplaires aux États-Unis" justifie le directeur général adjoint d'Erlab Cédric Herry qui poursuit : "On a toutes les semaines aux États-Unis des installations de ce produit qui a été conçu ici".

La forme de la pièce - en L - a été prise en compte pour optimiser l'efficacité des purificateurs d'Erlab dans la cantine de Val-de-Reuil © Radio France - Laurent Philippot

Il faut que demain Erlab puisse équiper le plus grand nombre d'établissements scolaires en France - Marc-Antoine Jamet

Le maire de Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet, a donc fait jouer son carnet d'adresses. Un premier rendez-vous a déjà eu lieu avec une conseillère de la ministre déléguée chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher et un autre est prévu cette semaine avec le cabinet d'Olivier Véran, le ministre de la Santé et des Solidarités. Volonté de l'élu : "Montrer au gouvernement que dans une école les résultats sont probants, la facilité certaine et la praticabilité assurée".