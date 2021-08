Covid-19 : des soignants du CHU d'Amiens en renfort aux Antilles

Ils sont six à s'être portés volontaires pour aller prêter main forte aux hôpitaux de Martinique et de Guadeloupe : les deux îles sont confrontées à une explosion du nombre de cas de coronavirus.

Ils vont prêter main forte aux hôpitaux de Guadeloupe et de Martinique, actuellement confrontés à une explosion des cas de Covid-19. La situation sur place est "extrêmement grave" avec des taux d'incidence "jamais connus" en France, selon le ministère de Outre-mers. Six soignants du CHU d'Amiens ont donc répondu à l'appel du ministère de la santé, lancé par le ministre Olivier Véran ce dimanche.

Après un médecin infectiologue parti pour une dizaine de jours en fin de semaine dernière, cinq autres professionnels du CHU d'Amiens ont été sélectionnés par le Centre de Crise Sanitaire national : un médecin urgentiste, trois infirmiers (cadres formateurs) et un manipulateur en électro-radiologie. Ils sont décollé de l'aéroport de Roissy ce mardi en fin d'après-midi et ont atterri dans le courant de la nuit.

"Cela fait écho à mes valeurs professionnelles et personnelles"

Parmi ces volontaires, David Ruamotu, cadre de santé et formateur qui a postulé en tant qu'infirmier et va partir deux semaines : _"_Cela fait écho à mes valeurs professionnelles et personnelles : j'ai postulé sans hésiter en tant que volontaire. Pendant mes études d'infirmier, j'avais déjà fait un stage humanitaire à Madagascar, ça a été une aventure humaine et professionnelle très riche. Quand cette occasion s'est présentée, je savais dans quoi je m'engageais, je savais la nécessité de renforcer les effectifs des Antilles. Avant de partir nous n'avions pas encore d'informations sur nos affectations en Guadeloupe mais j'ai proposé mes compétences en tant que cadre de santé et pour tout ce qui est logistique."

Le soignants volontaires du CHU d'Amiens font partie de la quarantaine de professionnels de santé des Hauts-de-France qui vont assister leurs collègues antillais.

Au total, 240 soignants de France métropolitaine se sont engagés dans cette démarche.