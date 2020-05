Covid-19 : des soignants contaminés au service réanimation de l'hôpital de Vichy dans l'Allier

Le Covid-19 rôde encore et le personnel soignant n'est pas épargné. Selon l'ARS, huit agents du service de réanimation de l'hôpital de Vichy sont atteints du Covid-19 et à ce jour, 56 ont été testés négatifs, et neuf sont en attente de résultats."Ce n'est pas le premier service du CH à être contaminé", précise Pascal Devos, délégué CGT de l'établissement. "Ce mois-ci, il y a déjà eu deux cas de soignants en unité Covid-19 de neurologie, cinq agents en dialyse et deux en gastro-entérologie."

Le syndicat n'est d'ailleurs pas d'accord avec ce bilan évoqué par l'ARS. "Pour nous, il y a 12 agents de réanimation en confinement, dont quatre en attente de résultats. La direction ne compte pas les personnels du pool de remplacement qui sont passés dans le service. _De plus, deux aides soignantes contaminées sont actuellement hospitalisées au CHU de Clermont-Ferrand._" On n'en saura pas davantage, la direction de l'hôpital, sollicitée, n'a pas souhaité faire de commentaire.

Entrée CH Vichy © Radio France - Emmanuel Moreau

Sans doute une contamination par aérosol

Pour l’équipe opérationnelle d’hygiène de l’hôpital, ce serait l'aérosol d'un patient Covid+ agité qui serait à l'origine de la contamination. "Par précaution, les 11 patients hospitalisés en réanimation ont été dépistés et tous négatifs" précise le communiqué de l'ARS. En raison de l'épidémie et de l'absence de personnels, le service n'accueille plus aucun malade. Par ailleurs "68 personnels cas contacts à risques ont été identifiés par l’équipe opérationnelle d’hygiène. Tous ces cas contacts sont en cours de dépistage. A ce jour, 56 ont été testés négatifs et 9 sont en attente de résultats."

Un préavis de grève des agents de l'accueil

Le personnel de l'hôpital de Vichy ne désarme pas et poursuit son combat pour obtenir des moyens supplémentaires. Sans attendre le Ségur de la santé, les neuf agents administratifs de l'accueil ont déposé ce mardi un préavis de grève pour la semaine prochaine. Ils réclament le retour des deux contractuels non renouvelés pendant le confinement. "Maintenant que l'activité reprend à l'hôpital," précise Pascal Devos délégué CGT, "ça met en difficulté les autres agents. Ce personnel en moins, ça va se traduire par des retards de facturation par exemple, c'est autant d'argent en moins pour l'hôpital !"