Covid-19 : des soignants mosellans expliquent leur refus de se faire vacciner

Alors que les personnels soignants doivent justifier, sauf rares exceptions, leur vaccination contre la Covid-19 à partir de ce mercredi, une laborantine et un infirmier mosellans se sont confiés sur leur refus, et les conséquences que cela va engendrer pour eux.

La date fatidique tombe ce mercredi 15 septembre : les personnels soignants qui n'ont pas reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid risquent la suspension de leur contrat. Ceux ayant reçu une dose doivent encore présenter un test négatif de moins de 72h jusqu'à leur deuxième dose, et leur schéma vaccinal devra être complet d'ici le 15 octobre. Cela concerne tous les personnels des établissements de santé (y compris les administratifs et les étudiants), les aides à domicile, les pompiers, les ambulanciers et les gendarmes. Seules exceptions : les personnes ayant un certificat de rétablissement du Covid de moins de six mois, et celles ayant un certificat de contre-indication à la vaccination. En cas de non respect de ces règles, les personnes seront suspendues d'activité sans rémunération, mais elles ne peuvent être licenciées.

Immense majorité déjà vaccinée

En Moselle, le taux de vaccination des personnels soignants est excellent : aux alentours de 90%. Si certains ont encore quelques semaines pour parfaire leur schéma vaccinal, les plus réticents sont désormais au pied du mur. C'est le cas de Lucie, salariée d'un laboratoire d'analyses. Elle dit avoir peur des vaccins à ARN-messager, pour lesquels on manque de recul, selon elle. "Les vaccins qu'on avait dans le temps, où il n'y avait pas trop d'adjuvants, on les supportait très bien", explique la quinquagénaire, qui n'avait pas hésité au moment de se faire vacciner contre l'hépatite B, obligatoire pour les soignants. "L'ARN messager, tant qu'on est encore dans toute cette phase d'expérimentation, je trouve anormal qu'on nous y oblige. Dans deux-trois ans, peut-être. Mais pour l'heure, je crois qu'il faut vraiment être prudent".

Un argument que ne peut entendre Maryse Duval, directrice générale du groupe SOS Seniors, qui gère une trentaine d'Ehpad en Moselle. "Quel est le délai suffisant, pour juger de l'efficacité du vaccin ? On ne peut pas continuer à ne pas vivre. On sait que le vaccin protège des formes les plus graves. Les personnes décédées ou en réanimation en ce moment sont, à 98 ou 99%, des personnes qui n'étaient pas vaccinées. On a l'impression qu'autour de nous, il y a plein de Prix Nobel de médecine pour nous parler de vaccination !" Au sein du groupe SOS Santé, 98,5% des soignants sont vaccinés.

Ce sont aux médecins d'évaluer pour nous le bénéfice-risque, comme ils le font pour toutes les maladies au cours de notre vie

Certificats, tests PCR, congés et récup

Pour pouvoir continuer à travailler, Lucie va présenter à son employeur un certificat de contre-indication à la vaccination, et elle devra se faire tester tous les trois jours. Simon, lui, est infirmier dans un hôpital public de Moselle. Il va travailler une dernière fois ce mercredi, puis poser des congés et des récup : "Je ne vous cache pas que je suis en réflexion : je suis marié, père de famille, je ne cherche pas non plus à me mettre en maladie. On est mis en congé sans solde, avec ce questionnement : est-ce que je ne devrais pas, finalement, céder à la pression, contre mes valeurs, contre mes convictions ?"

Ni Simon ni Lucie contestent la gravité de l'épidémie : "Je fais attention, je respecte tout le temps les gestes barrière. Je ne vais pas au resto, au ciné, tant pis pour moi. Par contre, qu'on soit allé aussi loin pour le boulot, c'est au-dessus de tout", estime Lucie. Simon, lui, affirme qu'il connaît de nombreux collègues s'étant fait vacciner "en pleurs". Tous deux l'affirment haut et fort : ils ne sont pas antivax, mais ils s'interrogent sur la rapidité de la mise sur le marché des vaccins anti-Covid, regrettent que la piste des traitements n'ait pas été plus approfondie. Et surtout qu'on ne leur laisse pas le choix.