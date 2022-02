L'épidémie régresse en Bourgogne Franche-Comté mais la circulation du virus de la Covid-19 reste encore préoccupante. C'est le Doubs et le Territoire de Belfort qui affichent les taux d'incidence les plus élevés dans la région.

Covid 19 : des taux d'incidence encore très élevés dans le Doubs et le Territoire de Belfort

La circulation de la Covid-19 est en repli dans la région mais elle reste toujours intense avec 3 000 cas de Covid pour 100 000 habitants. Le virus continue de circuler à des niveaux très élevés en Bourgogne-Franche-Comté.

La cinquième vague n’est pas encore derrière nous

Selon l'Agence Régionale de Santé qui publie son bulletin hebdomadaire, les huit départements sont encore nettement dans le rouge. Dans la région, c'est le Doubs qui possède le taux d'incidence le plus élevé avec 3 729 cas pour 100 000 habitants devant le Territoire de Belfort (3 635 cas pour 100 000 habitants).

150 malades du covid sont actuellement hospitalisés à Trévenans dont seize en réanimation. A ce jour, l’épidémie de COVID-19 a entraîné 5 666 décès dans les établissements de santé de Bourgogne Franche-Comté.

304 classes encore fermées dans l'académie de Besançon

Dans son point de situation communiqué ce vendredi, l'Académie de Besançon indique de son côté que 304 classes et cinq écoles restent fermées à cause de cas de covid. 10 347 élèves et 335 personnels des établissements scolaires francs-comtois ont été infectés sur la semaine.