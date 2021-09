Covid-19 : des taux de vaccination très élevés dans les hôpitaux bretons

A partir de ce mercredi 15 septembre, les personnels de santé doivent être vaccinés pour pouvoir travailler. En Bretagne, les taux de vaccination dans les hôpitaux publics et privés sont très élevés. Moins de 1% de l'effectif n'est pas vacciné au CHRU de Brest, moins de 0.5% au CHU de Rennes.

100% du personnel soignant est vacciné au CHU de Rennes, 99% des collaborateurs au CHRU de Brest ou encore 95% de l'ensemble du personnel de l'hôpital privé de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine). Les établissements hospitaliers privés et publics bretons affichent des taux de vaccination très élevés alors que l'obligation vaccinale entre en vigueur ce mercredi 15 septembre. Ces chiffres communiqués par les directions montrent que les non-vaccinés sont en nombre très faible dans les hôpitaux bretons.

99% du personnel vacciné au CHU de Rennes

Au CHU de Rennes, où travaillent 9 211 personnes, la direction rappelle que la campagne de vaccination contre le Covid-19 au sein de l'hôpital a débuté dès le mois de janvier "avec la mise en place d’un centre de vaccination dédié". 80% des professionnels du CHU étaient déjà engagés dans un schéma vaccinal en juillet dernier et aujourd'hui "près de 99% d’entre eux répondent à l’obligation vaccinale et quasi 100% pour les professions médicales" indique la direction. Moins de 0,5% de l’effectif n’est pas vacciné et fait l’objet d’une suspension. "Le CHU fonctionne donc normalement" ajoute la direction.

A l'hôpital privé de Saint-Grégoire, au nord de Rennes, sur les 787 salariés, "il ne reste que 0.4% des personnels qui ne sont pas vaccinés" indique la direction. Dès ce mercredi, 95% des personnes ont présenté un schéma vaccinal complet, "pour 4.6% des salariés, les dossiers sont incomplets, mais les démarches sont engagées" assure la direction.

Deux personnes non vaccinées sur 700 salariés à la clinique de la Sagesse à Rennes

Les responsables des services ressources humaines de la clinique de la Sagesse à Rennes se félicitent des taux de vaccination des personnels. "94% du personnel est vacciné. Dans les 5% restants, il y a des personnes en arrêt de travail longue durée, ou en congés sabbatique". Au total, ce sont seulement deux salariés sur les 700 qui travaillent à la clinique qui ont été suspendus "il s'agit d'un personnel administratif et un soignant".

A l'hôpital Yves Le Foll de Saint-Brieuc, moins de 2% de non vaccinés

Le directeur de l'hôpital Yves Le Foll de Saint-Brieuc souligne "le travail de pédagogie réalisé jusque ces derniers jours pour arriver à des taux de vaccination élevés". Sur les 3.500 personnes qui travaillent au sein de l'établissement, une soixantaine d'agents a été convoquée à un entretien en vue d'une suspension. Une dizaine d'entre eux est d'ores et déjà suspendue. Cela représente entre 1% et 2% du personnel "le fonctionnement de l'hôpital est normal. La prise en charge des patients est assurée" assure Jean Baptiste Fleury, le directeur.

AU CHRU de Brest, 76 agents suspendus

Au CHRU de Brest, 76 agents ont été suspendus, dont 47 soignants. Cela représente moins de 1% des effectifs de l'établissement où travaillent 9.595 personnes. Deux salariés ont également démissionné pendant l'été. Au Centre hospitalier privé de Brest, sur 860 salariés, trois sont suspendus. A la clinique de la baie de Morlaix, "100% de ceux qui travaillent aujourd’hui sont vaccinés", explique la direction, qui ajoute qu'aucun arrêt de travail lié à un refus de vaccination n'est recensé.

Dans le sud-Finistère, à Quimper, à la clinique Saint-Michel et Sainte-Anne et à la Polyclinique Quimper Sud, sur les 396 salariés, "tous métiers confondus", précise la direction, trois personnes ne sont pas vaccinées : deux ont été suspendus et une est en congés.