COVID-19 : des tests en drive à Ajaccio

Première étape : l'arrivée en voiture.

D'abord, un employé récupère votre orodnnance © Radio France - Marion Galland

Un salarié, équipé de protection - combinaison intégrale, masque sur le visage et charlotte sur la tête - s'occupe de récupérer les ordonnances, directement dans les véhicules.

Deuxième étape : le prélèvement.

Une tente a été installée devant le laboratoire à Ajaccio pour effectuer les prélèvements © Radio France - Marion Galland

Les échantillons sont prélevés, toujours à bord du véhicule, sous une tente, montée sur le parking devant le bâtiment.

Pour les autres analyses – celles qui ne concernent pas le coronavirus -, le laboratoire reste ouvert, mais un dispositif particulier d'accueil est mis en œuvre : une table a été installée à l'entrée, il faut y déposer son ordonnance et patienter jusqu'à ce qu'on vienne vous chercher pour effectuer vos analyses.

Pour les analyses hors dépistage COVID-19, l'accueil du laboratoire se fait à l'extétieur © Radio France - Marion Galland

Ce système de prélèvement par drive ne se fait que sur ordonnance et uniquement pour les soignants et les personnes à risque :"ces tests ne concernent que les personnes qui présentent des symptômes ou des signes de gravité et uniquement pour les personnes fragiles, les professionnels de santé, les salariés de structures collectives comme les EHPAD, les femmes enceintes et les donneurs d'organes", précise le docteur Marie Chanson, généraliste à Ajaccio. Pour elle ce drive-test est une très bonne idée : "le 15 est encombré, l'hôpital surchargé, c'est bien que l'on puisse faire ces tests en ville, cela permet de rassurer les personnes concernées".

Depuis la mise en place de système de tests en drive, une centaine de prélèvements est effectuée chaque jour, en plus des analyses réalisées à l'hôpital de la Miséricorde.