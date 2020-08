Covid-19 : des tests gratuits à destination des jeunes à Strasbourg

Face au rebond de l'épidémie de Covid-19 en France, en particulier chez les jeunes, l'Agence régionale de santé Grand Est organise à Strasbourg un dépistage gratuit et sans ordonnance pour les 20-29 ans à partir de ce vendredi 21 août.

Freiner la contamination au Covid-19 des jeunes, c'est l'objectif de l'Agence régionale de santé Grand Est qui organise à Strasbourg une campagne gratuite de tests à destination des 20-29 ans. Installé sous un chapiteau place du Corbeau et quai des Bateliers, ce centre de dépistage sera opérationnel chaque vendredi et samedi soir entre le 21 août et le 5 septembre de 18h à 00h.

Forte augmentation de cas chez les 20-29 ans

L'Agence régionale de santé, la ville de Strasbourg et la préfecture du Bas-Rhin expliquent dans un communiqué commun avoir décidé de lancer cette campagne de tests en raison de la reprise de l'épidémie, principalement chez les jeunes. Dans le Bas-Rhin, "le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants) chez les personnes âgées de 20-29 ans est passé de 24 à 46,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants, alors que sur la même période le taux d’incidence dans la population générale est de 12,7 nouveaux cas pour 100 000 habitants", détaille le communiqué. Une augmentation des cas qui s'explique notamment par le"retour des vacances (...), le relâchement des mesures barrières et la vie sociale" des jeunes.

En parallèle du centre de dépistage installé ce vendredi 21 août, des opérations de sensibilisation vont être menées par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, les étudiants d’Alsace et les médiateurs en santé de la mairie dans le centre-ville de Strasbourg.